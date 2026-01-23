HQ

HQ

Dopo aver visto circa cinque episodi degli otto episodi di Wonder Man, la mia ragazza piuttosto entusiasta Klara mi ha guardato e ha chiesto: "Di cosa parla davvero questa serie?" Ho risposto: "In realtà non ne ho idea," e in un momento piuttosto sciocco, ci siamo guardati, entrambi chiaramente nel modo migliore possibile.

Per Wonder Man, un progetto presentato dal regista di Shang-Chi Daniel Destin Cretton, è sotto molti aspetti la più grande svolta Marvel che abbiamo mai visto, e anche completamente suo, anche se ci sono alcuni aspetti del profilo aromatico complessivo che hanno un sapore un po' familiari.

Wonder Man è stato un personaggio introdotto nel 1964, i cui poteri sono spesso paragonati a Thor, Sentry e Hulk come uno dei pesi massimi più pesanti che il pantheon di eroi di Marvel possa raccogliere. Ma questo non si percepisce affatto in questa combinazione dramma-commedia, che in un certo senso introduce Wonder Man al più ampio MCU, e in un certo senso non lo fa davvero.

Annuncio pubblicitario:

Il personaggio Simon Williams è magistralmente interpretato da Yahya Abdul-Mateen II in un ruolo piuttosto meta accanto a Trevor Slattery interpretato da Ben Kingsley. Entrambi i personaggi sono, per usare un eufemismo, sfortunati e bisognosi di un grande ruolo a Hollywood, e si imbattono in un misterioso remake di un film di supereroi degli anni '80... Wonder Man, ma questa volta diretto dall'enigmatico autore vincitore dell'Oscar Von Kovak, interpretato da Zlatko Burić. Questo significa che in molte scene, Mateen II interpreta un attore che interpreta un personaggio di un remake di un film di finzione basato sul personaggio che lui... lui stesso lo è.

Ma prima di entrare in modalità meta, vale la pena ribadire che Wonder Man è diverso da qualsiasi altro progetto MCU che abbiate mai visto. In tutti e otto gli episodi non c'è quasi una singola scena d'azione, e qui non c'è nemmeno una trama solida, a parte la solidità di roccia e molto divertente che si sviluppa più o meno in modo organico tra Trevor e Simon. Per la maggior parte, e questo sembra meno divertente di quanto non sia in realtà, questi due personaggi girano per Hollywood, risolvendo problemi relativamente minori e lavorando per far partire il progetto Wonder Man.

Entrare nei dettagli sarebbe un peccato, perché la sorpresa di scoprire questo cocktail di genere molto curioso, quasi bizzarro, fa parte del divertimento. Non fraintendetevi, ci sono piccoli indizi di un ambientazione più tradizionale dell'MCU, dato che Simon (senza entrare troppo nei dettagli) ha davvero un segreto che cerca di tenere nascosto, ma in senso più pratico, questa è una storia strana di due persone provenienti da contesti molto diversi che si legano grazie all'amore per il cinema e la recitazione, e che insieme si danno esattamente ciò di cui hanno bisogno.

Annuncio pubblicitario:

Un episodio, per qualche ragione inspiegabile, è in bianco e nero e racconta la storia di un personaggio completamente scollegato. Un altro episodio è quasi una sorta di commedia isolata da fumatori su una moto rubata e una start-up che produce dolci messicani. Sì, Wonder Man prende molte deviazioni nel corso di otto episodi relativamente brevi e, anche se a volte sfiora l'avventatismo, c'è una meravigliosa e goffa atmosfera da autore per tutto il film. Mateen II e Kingsley sono impacciati e molto comprensivi, e ci sono anche momenti potenti ed emotivi che sono ancora più incisivi perché la serie si concede costantemente molto tempo per esplorare e soffermarsi.

Wonder Man è il progetto MCU più strano, e solo per questo motivo dimostra che Marvel è disposto a fare le cose in modo diverso. E se Wonder Man è un indizio, forse non dobbiamo temere così tanto la stanchezza del genere, almeno sul fronte della serie.