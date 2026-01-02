Wonder Man combatte la stanchezza da supereroe nel nuovo trailer

HQ

Il mondo è stanco dei film di supereroi? È una domanda che sicuramente alcuni dirigenti di Marvel si sono posti, guardando quelli che sarebbero stati successi da miliardi di dollari dieci anni fa che ne incassassero la metà o addirittura un terzo di quella cifra. Ora, è qualcosa con cui l'MCU sta affrontando anche nella sua narrativa, attraverso la nuova serie Wonder Man.

Simon, il nostro protagonista, vuole diventare attore più di ogni altra cosa al mondo. Desidera anche nascondere i suoi superpoteri. Nel perseguire i suoi sogni, incontra Trevor Slattery, alias il Mandarino di Iron Man 3, che cerca di riconquistare la carriera di attore invece di essere conosciuto come un ex terrorista.

Insieme al regista Von Kovak, che vuole realizzare un film di supereroi capace di superare la stanchezza dei supereroi, svilupperanno un progetto unico che quasi certamente porterà Simon a mostrare i suoi poteri prima o poi. Wonder Man è tra poche settimane, con la prima del 27 gennaio alle 18:00 PT negli Stati Uniti, il che significa che uscirà nelle prime ore qui dall'altra parte dell'oceano.