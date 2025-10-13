Wonder Man sarà ora presentato in anteprima su Disney+ a fine gennaio

Marvel non ha cercato di far saltare le porte New York Comic Con con la sua apparizione quest'anno, ma ha avuto comunque una presenza, una in cui ha parlato molto dei prossimi Marvel Cinematic Universe progetti.

Uno di questi progetti che ha ricevuto molta attenzione è stata la serie TV Wonder Man, che ora ha una data di debutto fissa. Mentre in precedenza era stato promesso che sarebbe uscito entro la fine del 2025, ora la situazione è cambiata ed è stata posticipata alla fine di gennaio 2026, con la data esatta del 28 gennaio per noi nel Regno Unito e in Europa.

Un trailer ufficiale dello show ha anche fatto la sua comparsa per dare un assaggio di ciò che questo progetto offrirà e di come Yahya Abdul Mateen II si inserirà nel mondo di Marvel nei panni di Simon Williams (Wonder Man ) dopo aver lasciato la DC alle spalle (dove ha recitato come Black Manta ). Vedremo anche Ben Kingsley tornare nei panni di Trevor Slattery, una volta il volto del Mandarin, e vedremo come la serie gestisce la frase sempre più comune di stanchezza da supereroe, qualcosa a cui prende un colpo diretto.

Sei entusiasta per Wonder Man ?