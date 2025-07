Wonder Woman è stato scritto dallo sceneggiatore dietro l'imminente Supergirl

Di recente abbiamo riferito che il capo della DC Film James Gunn ha deciso di accelerare un film Wonder Woman nell'universo DC appena lanciato, il che significa che dovremo aspettare ancora un po' per il prossimo film di Superman.

A seguito di un articolo su The Wrap su Ana Nogueira - sceneggiatrice dei prossimi Supergirl e Teen Titans - a cui è stato dato l'onore di scrivere Wonder Woman, Gunn ha ora confermato la notizia su Threads. Il film è attualmente in fase di scrittura, ma non è ancora chiaro a chi verrà dato l'onore di interpretare Wonder Woman dopo che Gal Gadot ha lasciato il ruolo in connessione con la chiusura del vecchio universo DC.