Woody Allen rende omaggio a Diane Keaton

HQ

"Col passare del tempo ho fatto film per un pubblico di una sola persona, Diane Keaton. Non ho mai letto una sola recensione del mio lavoro e mi importava solo quello che Keaton aveva da dire al riguardo". Queste sono le ultime parole di Woody Allen dopo la scomparsa di Diane Keaton.

In un saggio pubblicato da The Free Press, intitolato Woody Allen Remembers Diane Keaton, Allen la descrive come "diversa da chiunque il pianeta abbia mai sperimentato" e dice che il suo "viso e la sua risata illuminavano ogni spazio in cui entrava".

"Pochi giorni fa il mondo era un posto che includeva Diane Keaton", scrive Allen nel saggio pubblicato lunedì. "Ora è un mondo che non lo fa. Quindi, è un mondo più tetro. Eppure, ci sono i suoi film. E la sua grande risata riecheggia ancora nella mia testa".

Cosa ne pensi del tributo a Woody Allen? Naturalmente, se volete saperne di più, potete leggere il tributo completo al seguente link. Go!