Woody e Buzz tornano nel primo trailer Toy Story 5

Sono passati sette lunghi anni, ma finalmente è (quasi) il momento che Woody, Buzz Lightyear e gli altri giocattoli tornino sul grande schermo. Pixar ha ora pubblicato il primissimo trailer ufficiale di Toy Story 5, sorprendentemente contemporaneo e solleva una questione molto attuale. L'era dei giocattoli è finita?

Questa volta, l'attenzione è su Bonnie, la cui attenzione viene catturata da un tablet chiamato Lilypad—che prende completamente il controllo della sua vita. Woody e Buzz si riuniscono per cercare di salvare la situazione, affrontando la loro stessa rilevanza in un mondo in cambiamento.

Tom Hanks e Tim Allen tornano nei panni di Woody e Buzz, insieme a Joan Cusack, Blake Clark e Tony Hale. Contemporaneamente, vengono introdotte nuove voci nella serie, con Greta Lee e Conan O'Brien che si uniscono all'ensemble.

Le aspettative sono naturalmente altissime, soprattutto perché Toy Story 5 segue subito dopo Inside Out 2, che ha dominato i cinema nel 2024 con oltre 1,5 miliardi di dollari di ricavi. Vedremo come se la caverà Toy Story 5 quando debutterà nelle sale il 19 giugno.

Non vedi l'ora di vedere Toy Story 5 ?