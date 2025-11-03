Woody Harrelson chiude True Detective ritorno: "Non c'è possibilità"

Mentre le stagioni successive hanno offerto ognuna i propri colpi di scena unici mescolati con alcune cose paranormali, è difficile sostenere alla maggior parteTrue Detective dei fan che ci sia stata una stagione migliore della prima. Woody Harrelson e Matthew McConaughey erano d'oro sullo schermo insieme, e quindi comprensibilmente la gente era piuttosto entusiasta all'idea di un ritorno.

McConaughey sembrava aperto a un'idea, ma parlando con People, Harrelson ha chiuso la porta abbastanza rapidamente. Rispondendo direttamente a McConaughey dicendo che se ci fosse una sceneggiatura gli darebbe un'occhiata, Harrelson ha detto: "Matthew è così divertente, ma in tutta onestà, mai. Non c'è possibilità".

"Adoro il fatto che sia andata a finire così. Semmai, fare un'altra stagione lo rovinerebbe ", ha spiegato Harrelson. Lavorerà con McConaughey su un altro progetto in futuro, ma è una commedia di mezz'ora. Entrambi gli attori appariranno nei panni di se stessi nel prossimo film di Apple TV Brother from Another Mother, che segue gli attori che vivono insieme nel ranch di McConaughey.