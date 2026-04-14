Il mercato del feedback aptico domestico è sempre stato un po' di nicchia, con alcuni produttori che hanno provato cuffie con movimento fisico o i classici pistoni mobili attaccati a una sedia o a un divano di Buttkicker o Earthquake Sound. Il feedback tattile direttamente sul corpo è in teoria un'esperienza molto più immersiva ma anche molto più difficile da eseguire correttamente e senza risultare ingombrante.

Woojer ha tentato questo con la loro ultima versione del body haptic feedback, il Vest 4.

È ciò che sostiene di essere, un giubbotto dotato di piccoli dispositivi tattili che vibrano a una frequenza e un'intensità che riflettono ciò per cui lo stai usando. I sei trasduttori Osci TRX2 sono ottimi e sorprendentemente piatti, e il giubbotto può avere una calzata molto aderente, il che migliora l'immersione.

Quindi, è un'ottima idea, e le unità piccole sono davvero potenti, e quando consigliano di non portare il feedback aptico al massimo, c'è un buon motivo. Questo dispositivo potrebbe essere usato per trattare i calcoli renali. Se ti sparano in una partita e dimentichi di abbassare il volume, lo sentirai, molto...

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La gamma di frequenze arriva fino a 250 Hz, che è decisamente troppo. Già si percepisce molto brontolio che copro i dettagli allo standard THX a 100 Hz e sotto gli 80Hz era il mio punto dolce personale. Ma il tuo potrebbe essere più basso. Tutto funziona non tramite un driver o un programma, ma tramite un'app. Questo significa fortunatamente che Woojer Vest 4 funziona anche con il tuo controller per la tua piattaforma console preferita e c'è persino una versione specializzata per il sistema Meta Quest VR.

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E ora la parte meno interessante. È problematico da usare. La ricarica base può essere fatta con il caricatore da 20V fornito con il giubbotto e solo quello. Se lo butti via, sei sfortunato. Ho provato diversi caricabatterie ad alta potenza, e se non è a 20V - e normalmente niente lo è - non si carica. Inoltre, la configurazione può essere un po' complicata. La guida funziona, ma il processo potrebbe essere più fluido e il giubbotto, nonostante venga definito leggero, risulta comunque ingombrante.

Il problema principale però è la connettività. Non sono riuscito a trovare un modo per far funzionare il suono in parallelo. Deve andare al giubbotto e da lì al Bluetooth o a un cavo cablato. Dimentica di usare gli altoparlanti e il giubbotto contemporaneamente o di usare le cuffie con connessione sotto 1 ms. Il Bluetooth inoltre non supporta bassa latenza, che francamente trovo essenziale per il gaming e anche in quel caso è inferiore all'audio basato su onde radio. Per me, dover reindirizzare l'audio tramite il giubbotto ogni volta che gioco è purtroppo un ostacolo totale.

Il prezzo è normalmente intorno a £456/€530, ma attualmente è in offerta con uno sconto del 30% e include una fodera gratuita.

Non ho dubbi che i trasduttori tattili siano il principale costo di produzione e che siano molto costosi. Ma davvero non capisco perché qualche centesimo in più a questo prezzo non venga usato per includere un sistema Bluetooth che supporti AptX a bassa latenza o un sistema simile.

La cosa principale è che non vedo un modo per risolverlo senza cambiare il modulo di controllo sul gilet, che è integrato nel tessuto, impedendo così all'utente di cambiarlo o aggiornarlo. Forse un aggiornamento software può aiutare qui. In teoria, Bluetooth 5.0 supporterebbe la modalità AptX a bassa latenza, tuttavia questa è comunque al massimo 30+ ms e quindi non utilizzabile per il gaming poiché l'utente noterebbe il ritardo.

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Il modo migliore e lo scenario più ottimale per l'utente è quindi far girare tutto via cavo. Se lo fai già, collega il gilet e poi il collegamento dal gilet alle cuffie, puoi avere l'esperienza immersiva completa. Ma se questo non si adatta alla tua situazione, il prodotto e il suo prezzo potrebbero non essere così rilevanti.