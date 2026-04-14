World Aquatics riconosce Russia e Bielorussia e permette bandiere, uniformi e inni, l'Ucraina condanna la decisione

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World Aquatics, organismo che regola tutti gli sport acquatici inclusi nuoto, tuffi, nuoto artistico e pallanuoto, ha alzato il divieto per gli atleti russi e bielorussi, in vigore dall'invasione dell'Ucraina nel febbraio 2022.

Gli atleti potranno rappresentare i loro paesi e indossare le loro divise e bandiere ufficiali o ascoltare l'inno nazionale dopo aver superato almeno quattro controlli antidoping consecutivi e aver completato controlli sui precedenti; e Russia e Bielorussia riprenderanno i pieni diritti di adesione e saranno rappresentate nei campionati ufficiali, inclusi i prossimi Campionati Mondiali di Atletica Leggera 2027 a Budapest.

Il suo Presidente, Husain Al Musallam, ha dichiarato che World Aquatics, insieme all'AQIU (Aquatics Integrity Unit), ha lavorato negli ultimi tre anni per "garantire che i conflitti possano essere tenuti fuori dalle sedi delle competizioni sportive". "Siamo determinati a garantire che piscine e acque aperte rimangano luoghi dove atleti di tutte le nazioni possano riunirsi in una competizione pacifica."

Come è accaduto in altre competizioni, inclusi i Giochi Olimpici, agli atleti russi e bielorussi è stato permesso di partecipare come atleti neutrali, ma questa mossa ha riportato le cose come erano prima dell'invasione dell'Ucraina quattro anni fa, che ha provocato proteste da parte del governo ucraino e della federazione di nuoto. "Questa decisione svaluta la memoria di oltre 650 atleti ucraini che non gareggeranno mai più, proprio a causa dell'aggressione armata della Federazione Russa", ha dichiarato il Ministro della Gioventù e dello Sport Matvii Bidnyi.