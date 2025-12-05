World Athletics cambierà il formato delle finali dei 400m eliminando le corsie 1 e 2

HQ

World Athletics ha approvato un grande cambiamento nella gara dei 400m: d'ora in avanti, invece di una singola gara con otto corridori, la finale si svolgerà in due tappe con quattro corridori ciascuna. Dopo le due gare, i migliori tre tempi di entrambe le gare saranno scelti come vincitori per il podio.

Questo è stato implementato per risolvere lo svantaggio di correre nelle corsie 1 e 2, che causava ingiustizia nei confronti dei corridori in quelle corsie. Le corsie 1 e 2 sono le corsie più interne, con curve più strette. Quelle corsie saranno completamente eliminate nelle finali dei 400m, quindi tutti e otto gli atleti avranno un'esperienza più equilibrata.

La prima volta che questo cambiamento verrà attuato saranno i Campionati Mondiali a Torun, Polonia, dal 20 al 22 marzo del prossimo anno, ma anche altre federazioni nazionali stanno adottando la regola per allinearsi al nuovo regolamento internazionale, come la Federazione Spagnola di Atletica. Per la staffetta 4x400m non ci saranno cambiamenti e le corsie 1 e 2 saranno comunque utilizzate.

Questa modifica è stata approvata dal Consiglio Mondiale di Atletica a Monaco, dove anche la federazione di atletica ha approvato a... non approvava un cambiamento controverso nel salto in lungo, che era stato criticato da atleti attuali ed ex.