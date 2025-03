World Athletics introdurrà test obbligatori di verifica del genere negli sport femminili

HQ

World Athletics ha inasprito le normative sulla partecipazione delle donne transgender alle competizioni femminili. Due anni fa, la federazione internazionale di tutti gli sport di atletica leggera ha bandito tutte le donne transgender che avevano attraversato la pubertà maschile prima di passare dalle categorie femminili.

Ora, dopo aver scoperto che i vantaggi maschili possono apparire anche prima della pubertà, prendono misure ancora più avanti aggiungendo un test obbligatorio per verificare il loro sesso biologico. Il test sarà un "passaporto genetico", che verrà fatto una sola volta nella loro carriera e sarà non invasivo - un test con tampone guanciale e un test del sangue secco - con l'obiettivo di verificare se gli atleti hanno la presenza del gene SRY, che appare nel cromosoma Y e li renderebbe biologicamente maschi. Ciò riguarderebbe non solo le donne trans, ma anche le donne con condizioni di DSD (differenza di sviluppo sessuale), che è il caso del pugile algerino Imane Khelif, che provoca livelli più elevati di testosterone e di solito conferisce loro una superiorità fisica ritenuta ingiusta rispetto agli altri atleti.

Questo renderà World Athletics la prima federazione sportiva internazionale a reintrodurre i test sessuali, che causeranno una maggiore esclusione negli sport femminili, allineandoli non solo con le politiche di Donald Trump di bandire le donne trans dagli sport femminili, ma anche con le opinioni di Kirsty Coventry, il nuovo presidente del CIO, che sarà in carica per i prossimi otto anni. compresi i Giochi Olimpici del 2028 e, a differenza dei precedenti presidenti del CIO, non esclude l'idea del test sessuale.

Sebastian Coe, presidente di World Athletics, ha affermato che questa misura è "un modo davvero importante per fornire fiducia e mantenere quell'attenzione assoluta sull'integrità della competizione", e mirano a introdurla in tempo per i Campionati mondiali di atletica leggera di Tokyo nel settembre 2025.