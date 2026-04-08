World Athletics rinvia l'evento di apertura della Diamond League 2026 a Doha

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La situazione in Medio Oriente è ancora incerta nonostante Donald Trump abbia accettato un cessate il fuoco di due settimane in Iran, e World Athletics ha annunciato mercoledì che la Doha Diamond League, destinata a essere il turno d'apertura della Diamond League 2026 (una serie annuale di atletica leggera all'aperto), è stata posticipata dall'8 maggio al 19 giugno.

"Per la sicurezza degli atleti e degli spettatori, è stata presa la decisione di posticipare l'incontro", a causa delle preoccupazioni per la "sicurezza di giocatori e spettatori". La nuova data, il 19 giugno, resterà valida solo se la guerra sarà finita prima, poiché i missili venivano ancora intercettati in Qatar poche ore dopo il cessate il fuoco.

La Wanda Diamond League 2026 sarà composta da 15 competizioni di un giorno, da maggio a settembre, in Qatar, Cina, Marocco, Italia, Svezia, Norvegia, Francia, Stati Uniti, Monaco, Gran Bretagna, Svizzera, Polonia e Belgio. L'evento di Doha si terrà allo Stadio Internazionale Khalifa, che ha ospitato le partite della Coppa del Mondo 2022.