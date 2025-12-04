World Athletics torna indietro con un cambiamento controverso nel salto in lungo: tutti gli atleti lo hanno rifiutato

HQ

World Athletics ha fatto marcia indietro nel cambiamento previsto per il salto in lungo, un cambiamento radicale nello sport annunciato nel 2024 e che ha ricevuto una risposta negativa schiacciante da parte degli atleti attuali ed ex. L'idea era di rimuovere la linea di battuta (quella che il saltatore non può toccare) per una zona più ampia, riducendo così il numero di salti nulli e rendendo lo sport più emozionante.

Jon Ridgeon, ex atleta di ostacoli e ora CEO di World Athletics, una volta ha detto nel podcast 'Anything But Footy' che con il cambiamento "ogni salto conterà e aggiungerebbe dramma alla competizione" (tramite Infobae).

Ma fu accolto con un rifiuto, con il quattro volte campione olimpico Carl Lewis che dichiarò che questo cambiamento avrebbe tolto la competenza più difficile all'evento. "Basta allargare il canestro per i tiri liberi perché molti li sbagliano. Che ne pensi?", ha detto a febbraio 2024.

World Athletics rinuncia al controverso cambiamento per il salto in lungo

Arrivando a dicembre 2025, Jon Ridgeon ha rinunciato. World Athletics ha annunciato di aver abbandonato i piani per cambiare la regola, nonostante alcuni test effettuati nel 2024 e 2025 che hanno avuto l'effetto desiderato (meno salti nulli), perché "alla fine non vuoi andare in guerra con il tuo gruppo di persone più importante".

"Gli atleti non vogliono abbracciarlo, quindi non lo faremo", ha detto Ridgeon (tramite The Guardian). "Anche se direi che abbiamo identificato un problema e trovato una soluzione valida, se gli atleti non lo vogliono, va bene, lo lasciamo perdere. Ma non rimpiango di averlo visto. È il nostro compito come organo di governo."