World Baseball Classic 2026: Quali squadre partecipano e come guardarle in Europa

Il World Baseball Classic, una delle più grandi competizioni di baseball al mondo, inizia oggi, 5 marzo, tra 20 squadre di tutti i continenti, con l'obiettivo di sollevare l'equivalente della Coppa del Mondo di Baseball, una competizione abbandonata nel 2011, sostituita da questa che si è svolta cinque volte dal 2006 e che è stata vinta tre volte dal Giappone (inclusa l'edizione più recente nel 2023). uno dagli Stati Uniti e uno dalla Repubblica Dominicana.

Il baseball non è lo sport più popolare in Europa, ma ha comunque una grande presenza (i Paesi Bassi sono l'unica squadra europea ad aver mai raggiunto le semifinali, classificandosi quarti due volte). Nel World Baseball Classic 2026, le squadre partecipanti provenienti dall'Europa sono Cechia, Gran Bretagna, Israele, Italia e Paesi Bassi.

Tutte e 20 le squadre del World Baseball Classic

Ecco tutte le squadre del World Baseball Classic 2026, suddivise in quattro gironi. Dopo le partite, solo le prime due squadre si qualificano per i quarti di finale.

Pool A



Porto Rico



Cuba



Canada



Panama



Colombia



Girone B



Stati Uniti



Messico



Italia



Gran Bretagna



Brasile



Pool C



Giappone



Australia



Corea del Sud



Repubblica Ceca



Taipei cinese (Taiwan)



Gruppo D



Venezuela



Repubblica Dominicana



Paesi Bassi



Israele



Nicaragua



Come guardare il World Baseball Classic in Europa

I tifosi che vogliono guardare il World Baseball Classic dal vivo dovranno adattarsi a tempi scomodi, poiché le partite, che si svolgono in quattro luoghi, San Juan, Porto Rico; Houston, Stati Uniti; Tokyo e Miami.

Tuttavia, ecco un elenco dei broadcaster locali europei della World Baseball Classic in (alcuni) paesi.



Paesi Bassi: ESPN



Cechia: Ceska Televize



Israele: Sport5



Regno Unito: TNT UK



Francia: beIN Sport



Italia: Sky Italia



Germania: SportDigital+



Ungheria: Sport 1



Turchia: S Sport Plus



La fase a gironi durerà fino all'11 marzo. I quarti di finale seguiranno il 13-14 marzo, le semifinali il 15-16 marzo e la finale, al LoanDepot Park di Miami, si terrà il 17 marzo (alle 2:00 del 18 marzo a CET).

