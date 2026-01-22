World Esports Summit torna in Corea a febbraio

HQ

È stato confermato che il World Esports Summit tornerà ufficialmente, tornando per la sua decima edizione e scegliendo la località familiare di Busan, Corea del Sud, come destinazione ospitante.

Previsto tra il 10 e l'11 febbraio, l'evento riunirà oltre 40 relatori provenienti dal più ampio mondo degli esports per discutere e contribuire a plasmare il futuro del gaming competitivo, affrontando anche le sfide del settore.

Per quanto riguarda alcune delle aziende presenti, ci viene detto in un comunicato stampa che FIFAe, Tencent, NetEase, FIA, Moonton, ESL FACEIT Group e altre saranno presenti e presenti.

Guarderai il World Esports Summit il mese prossimo?