World of Goo 2 in arrivo su Steam questa primavera

HQ

La creatività e la fisica sono tornate per farci spremere il cervello al massimo. World of Goo 2 , sviluppato dallo studio 2D Boy e dall'editore Tomorrow Corporation, verrà lanciato questa primavera su Steam con meccaniche rinnovate, una nuova storia e una colonna sonora originale.

Siamo stati in grado di vedere sulla pagina Steam del titolo che presenterà nuove proprietà per dargli maggiore profondità. È stato fatto un lavoro sulla fisica del fluido per rendere la strategia fondamentale per la formazione delle costruzioni. In questo caso, erigere torri e costruire ponti, persino spingere dirigibili. Inoltre, ci saranno diversi tipi di fluido, ognuno con proprietà diverse per dare una gamma più ampia di possibilità. Puoi leggere la nostra recensione per uno sguardo più ampio al titolo.

Dopo il successo della sua uscita per Nintendo Switch lo scorso anno, volevano sfruttare il crescente mercato dei PC per attirare più giocatori. Hanno rivelato che includerà Obiettivi esclusivi di Steam e c'è ancora molto altro in arrivo, quindi resta sintonizzato per ulteriori notizie in modo da non perdere ciò che porterà il Goo.