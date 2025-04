World of John Wick si espanderà con il film d'animazione e lo spin-off di Caine

Nella tarda serata di ieri, vi abbiamo parlato della conferma di un quinto film John Wick che vede protagonista Keanu Reeves ed è diretto dal regista Chad Stahelski. Si scopre che questa non era tutta la notizia che Lionsgate ha dovuto condividere duranteJohn Wick il suo slot CinemaCon, poiché il gigante della produzione ha annunciato un altro progetto e ha confermato i piani per un terzo.

Secondo Variety, il tanto atteso spin-off basato sull'assassino cieco di Donnie Yen, Caine, andrà ufficialmente avanti e fungerà da secondo spin-off dopo quello di Ana de Armas Ballerina questo giugno. Ci è stato detto che Yen dirigerà e produrrà esecutivamente questo film e che la produzione prenderà il via non appena entro la fine dell'anno a Hong Kong, forse il che significa che potrebbe servire come il prossimo grande film live-action tra ilWorld of John Wick Ballerina e ilJohn Wick: Chapter 5.

Per il resto, è stato promesso anche un prequel animato. Si noti che questo sarà per un pubblico più maturo e che Reeves presterà la sua voce al film per il ruolo del famoso Baba Yaga. Si dice che esplori il lavoro di Wick per completare il Impossible Task, una singola notte in cui ha dovuto uccidere tutti i suoi rivali per liberarsi dalle grinfie del High Table, accadendo così prima di John Wick 1.

In sostanza, Lionsgate ha firmato una lettera di intenti per rendere John Wick il suo principale franchise di successo d'azione per il prossimo futuro.