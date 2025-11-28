World of Tanks annuncia le feste annunciando Doctor Strange come ospite celebrità del 2025

HQ

È diventata una tradizione fantastica aspettare fino alla fine di novembre e vedere chi Wargaming avrà conquistato come grande celebrità per le feste World of Tanks. Le edizioni passate hanno incluso una varietà di personaggi famosi, tra cui Jason Statham l'anno scorso e Vinnie Jones negli anni precedenti. Ora, il tema degli eroi d'azione duri e duri e duri sta facendo un passo indietro, poiché invece l'evento del 2025 presenterà una star più sofisticata.

È stato confermato che Doctor Strange stesso, Benedict Cumberbatch, è stato scelto come celebrità ospite per il 2025 per World of Tanks Holiday Ops. L'acclamato attore sarà il protagonista dell'attività stagionale e porterà con sé "un approccio fresco alla leadership - caratterizzato da calma, strategia e guida intelligente sul campo di battaglia."

Holiday Ops 2026 inizia il 5 dicembre e si estende fino al 12 gennaio. Offrirà un paese delle meraviglie invernale da esplorare, missioni festive da completare, ricompense da guadagnare e sorprese da svelare. Potrai persino sbloccare Cumberbatch come comandante di carro armato, con l'attore che presterà persino la sua voce al ruolo.

Parlando dell'adesione a World of Tanks, Cumberbatch ha dichiarato: "Sono entusiasta di far parte di World of Tanks ' Holiday Ops quest'anno. È un gioco che celebra la strategia, il lavoro di squadra e il pensare qualche passo avanti. Mi è piaciuto molto collaborare con il team e portare un nuovo sapore in quel mondo - insieme a un po' di spirito festivo. Auguriamo a tutti i giocatori una fantastica stagione delle feste."

Per celebrare questa occasione, è stato distribuito un cortometraggio con protagonista Cumberbatch. Puoi vederlo integralmente qui sotto, oltre a qualche scorcio dei festeggiamenti offerti in gioco.