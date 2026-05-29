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Non girerò intorno al tema; Trovo piuttosto impegnativo recensire giochi come World of Tanks: Heat. Non è che questi giochi offrano una gamma complessa di meccaniche o un design di gameplay un po' troppo polarizzante da comprendere, è semplicemente che questo è un altro esempio di gioco live-service in cui non posso fare a meno di sentire che le carte sono già contro di lui. Questa comprensione non deriva solo dal fatto che si tratta di un gioco live-service in un segmento più spietato che mai (basta chiedere a Highguard, Spellcasters: Chronicles, anzi anche Destiny 2 in una certa misura, solo per quest'anno), ma anche considerando la limitata gamma di contenuti attualmente presenti e il fatto che questo sia un progetto Wargaming. Ancora una volta, senza voler puntare il dito in sé, ma Wargaming ha provato ogni tipo di operazione di servizio live ultimamente e molti non durano molto, con gli Steel Hunters l'ultima perdita...

In effetti, Steel Hunters è un gioco affascinante da confrontare con questa ultima idea nota come World of Tanks: Heat, poiché Steel Hunters offriva un gancio unico combinando mech imponenti con un'intensa azione multiplayer online. Se questo matrimonio abbia funzionato molto bene è un altro punto di discussione, ma la cosa fondamentale da notare è che Steel Hunters era fondamentalmente un videogioco unico. World of Tanks: Heat non corrisponde esattamente allo stesso profilo.

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In sostanza, quello che abbiamo con questo gioco è una versione più veloce e meno impegnativa della formula di World of Tanks. Le meccaniche di base e il presupposto dell'uso di veicoli corazzati nel combattimento multiplayer sono state preservate, ma ora sono meno rigide e strategiche, e più focalizzate sul permettere ai giocatori di entrare nell'azione per creare un caos che sembra più uno sparatutto in arena. Un paragone molto rudimentale potrebbe essere se World of Tanks si gioca più come il Counter-Strike tattico, World of Tanks: Heat è Call of Duty.

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Ma ancora una volta, a parte qualche modifica al ritmo e modifiche alle modalità di gioco disponibili, al centro parliamo ancora di un gioco multiplayer in cui i giocatori guidano carri armati, si sparano e riducono progressivamente le barre della salute per sconfiggere gli avversari e vincere le partite. La differenza è che dipende meno dal colpo perfetto e dal superare lo spessore dell'armatura, la pendenza, i valori di penetrazione del proiettile, quanto è mimetizzato e nascosto il tuo veicolo, risparmiando risorse per assicurarti di durare tutto il gioco. Tutti gli elementi chiave che i giocatori di World of Tanks conoscono così bene a questo punto sono stati eliminati a favore di un gameplay più arcade, dove si sfreccia sulla mappa e si spara, completamente senza preoccuparsi di essere distrutti, sapendo che si rinascerà semplicemente.

Sulla carta, capisco perché Wargaming volesse creare questo gioco e lo capisco anch'io, ma allo stesso tempo non so se ci sia un posto per questo. I fan più fedeli di World of Tanks troveranno comunque il gameplay più strategico e complesso dell'originale più coinvolgente, così come continueranno a connettersi meglio con il focus creativo di quell'esperienza tradizionale, dove la premessa è una progressione stabile ma gratificante e l'apprendimento di ogni nicchia di ogni mappa e scenario di combattimento. Allo stesso modo, i nuovi giocatori meno familiari con World of Tanks probabilmente troveranno che Heat è ancora troppo lento e lento per loro. Non è uno sparatutto reattivo e rapido, il tipo di esperienza che i giocatori di Marathon e ARC Raiders hanno imparato ad apprezzare ultimamente, è ancora molto simile a World of Tanks, solo che circa il 30% più veloce. Come potete vedere, sento che questo gioco ha fondamentalmente una sorta di crisi d'identità.

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La carta vincente sarebbe che il gameplay è semplicemente troppo raffinato e piacevole da rendere dimenticabili le questioni di identità, ma non sono del tutto convinto che questo sia lì. Funziona e non sminuerò l'esperienza per ciò che fa fondamentalmente in modo funzionale, ma allo stesso tempo non stiamo parlando di una variante di World of Tanks che ti lascerà senza parole. È accettabile e va bene, ma i giochi live-service devono attirare un pubblico e poi tenerlo agganciato per mesi, addirittura anni, e non riesco a immaginare Heat che porterà via giocatori da World of Tanks o che possa acquisire una vasta base di giocatori che si identifichi chiaramente con questa esperienza ma non con l'originale. C'è semplicemente troppa sovrapposizione e molte delle aree che questo gioco cambia la formula spiccano semplicemente come regressioni.

Quello che intendo qui è che la progressione ampia e lunga del gioco originale è sparita. Non c'è davvero una direzione, ti vengono semplicemente dati potenti veicoli standard e li usi in battaglia, salendo gradualmente di livello per ottenere componenti migliorati. Lo confronti con gli 'Agent', personaggi simili a eroi che portano abilità uniche e si inseriscono in classi definite, e il risultato finale è un bizzarro miscuglio di scelte di design in cui non riesci mai a capire se Heat voglia essere un'esperienza da sparatutto eroico o un progetto in stile World of Tanks. Dalla mia esperienza, c'è poca ragione per avere classi e Agenti definiti, e se mai, è semplicemente controintuitivo che le varie opzioni di tank siano legate a personaggi specifici, il che significa che se ti piace un certo tank devi usare un Agente specifico, e viceversa, se ti piacciono le abilità di un certo Agente, devi usare le opzioni di veicoli definite di quel personaggio. Risulta semplicemente inutilmente rigido e non puoi fare a meno di chiederti se le tradizionali categorie di veicoli di World of Tanks — Pesante, Medio, Leggero, Cacciacarri e Artiglieria — sarebbero migliori in pratica, dove puoi selezionare il carro armato che vuoi usare e poi combinarlo con un Agente a scelta, lasciando davvero il tuo segno sul gioco.

Ah, e non dimentichiamo come gli Agenti siano semplicemente dimenticabili e non lascino alcuna impressione, un problema che innumerevoli giochi simili a sparatutto eroici hanno affrontato negli ultimi tempi. Sembra esserci questa comprensione che possiamo ricevere un volto e un nome e poi innamorarci semplicemente di un personaggio senza lore, passato, motivazioni, niente. Questi caratteri sono per la maggior parte solo nomi su un foglio di carta e non mi interessa a nulla.

Su una nota più positiva, Wargaming ha fatto un lavoro fantastico con il nuovo motore su cui funziona World of Tanks: Heat. Ha un aspetto straordinario, si gioca come un sogno, offre un'atmosfera mozzafiato e un combattimento intenso e intenso e, in generale, questo motore potrebbe essere sfruttato al massimo se lo sviluppatore riuscisse a far partire l'esperienza originale di World of Tanks. Ci sono crash da risolvere, ma per il resto questo motore è un punto forte, e nonostante tutti i suoi difetti nel produrre giochi live-service senza un grande piano per il futuro, Wargaming realizza progetti ben realizzati, e Heat ne è solo l'ultimo esempio.

Tuttavia, dobbiamo approfondire ulteriormente quest'ultimo punto. World of Tanks: Heat è un gioco free-to-play, quindi Wargaming non ha un vero obbligo di offrire una marea di contenuti dato che non c'è alcun costo d'ingresso, per così dire. Tuttavia, otto Agenti dimenticabili, 15 carri armati rigidamente implementati, quattro modalità di gioco familiari e siure, e otto mappe piuttosto anonime non sono contenuti sufficienti per avviare una partita - soprattutto se vuoi che i giocatori entrino e restino a lungo termine. I fan daranno a questo gioco qualche ora, lo esauriscono per lo più di ciò che dà loro e poi andranno avanti, e anche se può sembrare spietato, è la verità che molti progetti live-service sembrano non voler affrontare. C'è già un chiaro focus sui Battle Pass, valute premium, cosmetici acquistati in negozio e vari altri gadget insignificanti. Per me, è piuttosto audace assicurarsi che questi elementi siano così presenti fin dal primo giorno, quando è presente anche una gamma così limitata di contenuti.

Comunque, torniamo di nuovo al disastro di Steel Hunters, perché dopo aver giocato sia al gioco ormai defunto che al prossimo progetto live-service prodotto da Wargaming, è chiaro che il primo progetto aveva un tema più unico. Ancora una volta, World of Tanks: Heat funziona fondamentalmente, ma non lascia molta impressione, ha una gamma limitata di contenuti al momento ed è appesantito dalle tipiche scelte di design dei servizi live che hanno reso questa sezione dell'industria videoludica la più noiosa e indifendibile di tutte. Ma ehi, è free-to-play quindi provala e vedi cosa ne pensi alla fine della giornata.