World of Tanks: Heat verrà lanciato su PC, PS5 e Xbox Series X/S la prossima settimana

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Wargaming ha deciso che è giunto il momento di mettere finalmente World of Tanks: Heat nelle mani dei suoi fan. Dopo aver condiviso sempre più informazioni sul gioco, lo sviluppatore ha ora confermato che la versione più orientata all'azione della sua formula di guerra dei carri sarà ufficialmente disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X/S già la prossima settimana.

Sì, la data di lancio è imminente con il debutto previsto per il 26 maggio. Quando il gioco arriva, supporterà il gioco cross-platform e la progressione incrociata, il che significa che potrai passare dalle diverse versioni e continuare a giocare senza problemi.

Questa data di lancio è stata accompagnata da un nuovo trailer del gioco che potete vedere qui sotto e, per quanto riguarda ciò che il debutto del titolo offrirà ai fan, ci viene detto che ci saranno otto agenti da utilizzare distribuiti in tre ruoli definiti, più 15 veicoli da usare, otto mappe da giocare e quattro modalità PvP da godersi (Hardpoint, Controllo, Uccisione Confermata e Conquista).