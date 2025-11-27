World of Warcraft: Midnight lancio a marzo

HQ

The Worldsoul Saga è a un terzo del percorso per essere completa. L'espansione The War Within di World of Warcraft è stata introdotta un paio di anni fa, con promesse fatte prima di allora che sarebbe stata seguita da due espansioni aggiuntive note come Midnight e The Last Titan. Parlando della seconda espansione di questa trilogia narrativa, ora sappiamo esattamente quando arriverà.

Blizzard ha confermato che World of Warcraft: Midnight sarà lanciato il 2 marzo 2026 alle 23:00 GMT/00:00 CET (3 marzo). Questo è stato rivelato in un nuovo trailer dell'espansione che anticipa un enorme conflitto che scuoterà Azeroth fino al suo nucleo e getterà le basi per la grande e conclusiva ultima fase di questa saga.

È stato anche rivelato che l'acquisto anticipato di questa espansione è in corso, il che significa che puoi procurarti la copia in anticipo per essere ricompensato con una collezione di gadget da usare in gioco ora. Per quanto riguarda ciò che include, riceverai l'Accesso Anticipato all'aggiornamento Housing che uscirà la prossima settimana, più decorazioni a tema Midnight Housing, una cavalcatura volante Voidlight Surger, un token Enhanced Level 80 Character Boost, set di transmogrificazione per le cavalcature volanti Lightwing e Voidwing Dragonhawk e i Doomfeathers e Hopeflutter Dragonhawk animali, extra Trader's Tender, e anche 30 giorni di World of Warcraft di tempo di gioco.

Per quanto riguarda ciò che offrono le diverse versioni di Midnight, vai qui per saperne di più. E per quando ci aspettiamo che The Last Titan arrivi, vediamo cosa ha detto Blizzard quando abbiamo chiesto loro esattamente questo.