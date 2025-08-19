World of Warcraft: Midnight riceve il suo primo impressionante trailer in CG

Blizzard sta ancora cercando di raccontare una storia coerente attraverso tre espansioni separate, e alla Gamescom Opening Night Live, hanno rivelato Midnight, il secondo capitolo della Worldsoul Saga.

È "solo" un trailer in CG, ma è lungo, bello, come sappiamo che Blizzard è abbastanza brava normalmente, e questa non fa eccezione.

Midnight introduce tutta una serie di funzionalità trasformative, come l'alloggiamento dei giocatori, e verrà lanciato nel 2026.

Troverai anche un breve trailer di gioco.

