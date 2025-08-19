news
World of Warcraft: Midnight
World of Warcraft: Midnight riceve il suo primo impressionante trailer in CG
Presenta un'epica difesa del Pozzo Solare, mentre la Saga dell'Anima del Mondo dà il via al suo secondo capitolo.
Blizzard sta ancora cercando di raccontare una storia coerente attraverso tre espansioni separate, e alla Gamescom Opening Night Live, hanno rivelato Midnight, il secondo capitolo della Worldsoul Saga.
È "solo" un trailer in CG, ma è lungo, bello, come sappiamo che Blizzard è abbastanza brava normalmente, e questa non fa eccezione.
Midnight introduce tutta una serie di funzionalità trasformative, come l'alloggiamento dei giocatori, e verrà lanciato nel 2026.
Troverai anche un breve trailer di gioco.
