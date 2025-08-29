World Series of Warzone Global Finals 2025: ecco le organizzazioni che saranno presenti

HQ

Stiamo ancora aspettando di sentire da Activision quali saranno i piani per la stagione 2025 Call of Duty League, che potrebbe anche iniziare nel nuovo anno, rompendo la tradizione di iniziare a dicembre a causa del fatto che Call of Duty: Black Ops 7 non verrà lanciato fino a metà novembre di quest'anno. Stando così le cose, ci sono ancora altri tornei Call of Duty da guardare avanti, incluso il World Series of Warzone, che concluderà la sua stagione 2025 a ottobre.

I Global Finals si svolgeranno il 2 ottobre, l'evento principale vedrà competere 50 squadre in totale, di cui 26 sono organizzazioni ufficiali. Per quanto riguarda chi sono queste organizzazioni, l'elenco completo può essere visto di seguito:



Visione del team



Squadra BDS



Compagni gentili



ROC Esports



ESC



Leviatano



NOVO Esports



ONIC



SVGE Esports



Virtus.pro



Squadra Falchi



Menti contorte



Cinque paure



S8UL Esports



Comunità



AG Globale



100 Ladri



Ottico



BeGamers



FaZe Clan



Spektr



Unità



Cerchio interno



Nuove icone



CT Gioco



Movistar KOI



Le restanti 24 squadre presenti sono roster senza organizzazione che si sono guadagnati la qualificazione attraverso uno dei tanti eventi in tutto il mondo. Per quanto riguarda ciò che è in palio in questo evento, è in palio $ 1 milione, con $ 300.000 che andranno al vincitore.