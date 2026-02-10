World's End Club finalmente rilasciato per Xbox

HQ

World's End Club è stato rilasciato per Android e iOS nel 2010, seguito da una versione sia per PC che per Switch l'anno successivo. Ci è voluto solo il 2025 prima che venisse rilasciato anche per PlayStation 5, e da allora non abbiamo più sentito nulla su formati aggiuntivi.

E ancora non l'abbiamo fatto, ma ora Windows Central ha notato che il gioco è stato rilasciato senza preavviso sia per Xbox One che per Xbox Series S/X. Non c'è alcuna menzione ufficiale sui social media e non c'è un nuovo trailer da guardare, ma se vuoi goderti questa avventura, puoi trovarla a £16.74 / €19.99 sull'Xbox Store.

Il gioco è descritto come "Un gioco d'avventura da 'squadra dei sogni'" grazie al suo "scenario scritto dal creatore della serie Zero Escape, Kotaro Uchikoshi, e da Kazutaka Kodaka di Danganronpa come direttore creativo." Si può descrivere al meglio come un'avventura misteriosa ambientata in Giappone, e se vuoi approfondirla, Qui sotto potete trovare un vecchio trailer e diversi screenshot.

