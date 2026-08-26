Worms Galactic Tactics porta la serie esplosiva in una nuova direzione

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Team17 ha rispolverato ancora una volta i suoi vermi esplosivi durante la serata di apertura di ieri al Gamescom, presentando Worms Galactic Tactics, un nuovo gioco che porta la serie classica in una direzione più tattica.

Il gioco era già trapelato all'inizio di agosto, inclusi filmati che presumibilmente mostravano il gameplay, ma ora abbiamo ricevuto la sua rivelazione ufficiale. Galactic Tactics mantiene gran parte del caos per cui la serie è conosciuta, ponendo però maggiore enfasi su posizionamento, pianificazione e decisioni strategiche.

Worms Galactic Tactics è descritto come una sorta di incrocio tra XCOM e Mario + Rabbids, richiedendo ai giocatori di riflettere molto più attentamente su come muovere i loro vermi sul campo di battaglia prima di tirare fuori i lanciarazzi, le bombe banana e altre armi assurde.

Non è ancora stata annunciata una data di uscita precisa, ma potete vedere il breve trailer qui sotto.