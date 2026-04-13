Wout van Aert supera Pogacar a Parigi-Roubaix e vince il secondo Monument, "significa praticamente tutto per me"

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Wout van Aert ha conquistato la sua seconda vittoria al Monument, battendo i favoriti Tadej Pogacar e Mathieu van der Poel al Paris-Roubaix, il primo belga a vincere dai tempi di Philippe Gilbert nel 2019. Van Aert, che ha vinto Milano-San Remo nel 2020, ha interrotto la striscia di tre vittorie consecutive di Van der Poel dal 2023 (quarto posto, a 15 secondi da van Aert), e ha negato a Pogacar l'ultimo Monument che gli manca dalla già storica lista dei trofei nella sprint finale. Un altro belga, Jasper Stuyven, ha chiuso terzo a 13 secondi di distacco.

La sfortuna di Wout van Aert, che secondo CyclingWeekly è "parte di ciò che lo rende affascinante", ha negato al belga i trofei: cadute o forature si sono posti in mezzo. Questo potrebbe spiegare perché un ciclista non francese ha ricevuto così tanto sostegno dai tifosi locali mentre ha superato Pogacar in velocità nel velodromo.

"Vincere questa gara significa praticamente tutto per me. Facciamo tantissimi sacrifici per arrivare a questo livello, per combattere sempre, e ogni anno il nostro obiettivo è questa gara e le Fiandre. Concludere in questo modo in uno sprint con Tadej in maglia, non c'è modo migliore di farlo", ha detto Van Aert, che ricordava le brutte esperienze dell'anno precedente, ma ha spiegato che gli avevano dato le conoscenze per farlo domenica.

Van Aert ha dedicato la sua vittoria a Michael Goolaerts, ciclista belga morto per un arresto cardiaco mentre gareggiava a Briastre durante l'edizione 2018 della Paris-Roubaix, quando aveva solo 23 anni.