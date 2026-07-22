Wreck-it Ralph si unisce a Disney Dreamlight Valley nel suo prossimo aggiornamento

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Fresco dopo aver portato Winne-the-Pooh e gli abitanti dei Bosci dei Cento Acri a Disney Dreamlight Valley nell'aggiornamento Honeyglow Woods per il gioco di inizio luglio, Gameloft si sta già preparando a introdurre un'altra icona Disney nel progetto di life-sim.

Questo non potrebbe essere diverso, dato che ora l'attenzione si sta spostando sul successo animato di Wreck-It Ralph, dato che il protagonista del videogioco Ralph arriverà a Dreamlight Valley già la prossima settimana come parte dell'ultimo aggiornamento.

L'aggiornamento è noto come Pixel Perfect e debutterà il 29 luglio. Non abbiamo ancora informazioni aggiuntive su ciò che offrirà, né se verrà lanciato come Adventure Pack a pagamento o come aggiornamento gratuito. Tuttavia, senza dubbio troveremo risposte a molte di queste domande molto presto.

Per il momento, puoi vedere la keyart di Pixel Perfect qui sotto per vedere come Ralph e altri interessanti riferimenti al film d'animazione vengono introdotti a Disney Dreamlight Valley.