Il messaggio era il seguente; "Ehi, ti piacciono le corse arcade!" e così Wreckreation è finito con me per una recensione. Per fortuna era giusto, perché lo faccio. Ho sempre preferito Forza Horizon a Motorsport, per esempio. Forse è una premessa piuttosto banale su cui basarsi, ma il punto è che mi piace quel tipo di corse più del realismo. Gran parte di questo è probabilmente dovuto al fatto che è così accessibile piuttosto che dover imparare e diventare bravo per padroneggiare ogni curva. La versione semplice con puro piacere di guida è solitamente più attraente, e in superficie (anche se la superficie purtroppo non è così lucida qui) potresti pensare che Wreckreation mi starebbe perfettamente. Certo, le prime ore sulle strade sono abbastanza divertenti. È la sensazione che il mondo sia davanti al tuo cappuccio, pronto per essere scoperto e, si spera, goduto, e Wreckreation offre anche alcuni spunti interessanti.

Wreckreation abbraccia principalmente il concetto di un mondo aperto in cui guidare. In superficie, è impressionante ma manca del fascino distintivo dei diversi paesi della serie Forza Horizon, per esempio. Tuttavia, c'è molta variazione con tutto, dalle spiagge ai campi, dalle foreste alle autostrade. Visivamente, è uno spettacolo addomesticato, un gioco che generalmente non è molto carino, il che rende gli ambienti piuttosto grigi, sfocati e spigolosi. Quando si cerca il realismo, è auspicabile che abbia un bell'aspetto tecnico, ma qui non è così, perché piuttosto è una sorta di versione economica di ciò che abbiamo apprezzato in precedenza.

Certo, non avrebbe avuto molta importanza se il dettaglio grafico fosse stato un po' "grezzo" se la sensazione di guida e le gare offerte fossero state fantastiche, ma purtroppo non lo sono nemmeno così. Indipendentemente da ciò che il genere ha spesso da offrire in termini di sensazione di guida, dovrebbe essere principalmente divertente. Qui l'auto di solito scivola come su rotaie, il che è particolarmente evidente quando la spinta viene utilizzata quando il veicolo entra in curva e gira. È come se l'auto stesse scivolando attraverso di loro e padroneggiare le curve strette e sapere quando premere il freno non è esattamente qualcosa che deve essere padroneggiato.

Come suggerisce il titolo, c'è molta distruzione in questo gioco, soprattutto quando i tuoi avversari cercano di sbatterti addosso, o devi evitare il traffico in arrivo. Quando c'è un colpo, i colpi sono duri con sequenze a volte inutilmente lunghe che mostrano come vola la tua auto distrutta. Per fortuna, puoi continuare a guidare, indipendentemente da quanto sia diventato malconcio il tuo veicolo, e se vuoi riportarlo in buone condizioni, una visita alla stazione di servizio più vicina è tutto ciò che conta.

Le competizioni possono offrire di tutto, dalle classiche gare contro gli altri, a quelle contro il tempo, o in cui devi fare acrobazie e ottenere punti. È qui che entra in gioco il concetto più divertente, chiamato Mixworld. In tutto il mondo puoi sbloccare diversi tipi di rampe, ponti, anelli e molto altro. Ci sono poco più di 120 oggetti da scoprire e puoi metterli in pausa e posizionarli in qualsiasi momento per "mescolare" il tuo mondo, per così dire. Ci sono alcune restrizioni ambientali su dove questi oggetti possono essere posizionati, ma è abbastanza divertente entrare in questa modalità, riempire una strada di rampe e poi vivere la follia in prima persona. Con un po' di creatività, si può ottenere molto. Il fatto di sbloccare questi oggetti rende anche l'esplorazione del mondo un po' più divertente perché ci sono cose da trovare per costruire seriamente il proprio mondo di gioco. In questo modo puoi creare le tue gare folli con gli ostacoli che sono stati costruiti. Non finisce qui, poiché ci sono anche interi edifici e altri oggetti che puoi posizionare nell'ambiente.

Puoi costruire anelli e rampe in alto e in basso, posizionare ponti tra le pareti rocciose e sì, la parte creativa funziona molto bene. Ho finito per sedermi in questa modalità di costruzione per un po', posizionando una rampa che avrebbe fatto volare il mio veicolo su un ponte. Mi sono presto reso conto che avevo posizionato il ponte troppo vicino e dovevo tornare in modalità e spostare un po' il tutto. È anche divertente trovare luoghi in un mondo più ampio in cui ci si può fermare e pensare: "Oh, probabilmente potrei costruire qualcosa di buono qui". Rende il mondo più interessante quando diventa un luogo su cui si può mettere la propria impronta. Mi piace anche che tutto avvenga in modo così fluido in questo senso.

Non ci sono tempi di caricamento e anche se entri in una sorta di "modalità costruzione", tutto ciò che hai posizionato è lì non appena premi il pulsante Indietro. Funziona molto bene ed è molto divertente. Il gioco sfrutta questo concetto di "mescolamento" ed è facile entrare in un menu per cambiare il colore e i dettagli del tuo veicolo, il che sembra facile invece di dover mettere in pausa completamente il gioco o entrare in una sorta di menu complicato solo per cambiare l'aspetto.

È possibile sostenere che dovrebbe essere giudicato principalmente in base alla guida e alle competizioni offerte ed è qui che Wreckreation non va altrettanto bene. Nonostante l'alta velocità e nonostante il fatto che posso saltare e volare attraverso i cartelli e scoprire strada dopo strada sull'enorme mappa, né la guida né le competizioni sono qualcosa che mi diverte nel modo in cui speravo. Sono sicuramente il tipo di giocatore che può passare ore a esplorare e cercare nuovi modelli di auto che possono essere trovati in tutto il mondo, ma allo stesso tempo voglio essere in grado di giocare a gare ben progettate per spezzare questa esplorazione. I progressi sembrano piuttosto noiosi e nel complesso manca qualcosa. Non c'è una storia profonda o l'elemento "festivalizio" che altre serie usano così popolarmente. Un po' di contesto e qualcosa per cui lottare più delle noiose statistiche del "hai vinto così tante gare" avrebbero alzato la questione di qualche tacca.

Chiunque abbia nostalgia del "prossimo Burnout" ha almeno qualcosa che ci si avvicina molto. La distruzione è esagerata allo stesso modo e se ti capita di avere un punto debole per questo, c'è un po' di divertimento da guadagnare. Tuttavia, è un po' un peccato essere costretti a sequenze in cui si corre con la propria auto quando questo sarebbe dovuto accadere in modo completamente fluido per non perdere il ritmo. Con il divertente concetto Mixworld, puoi creare le tue gare, che vengono anche salvate sulla mappa come tali. È anche possibile avere sessioni online con un massimo di otto giocatori, cosa che non ho avuto l'opportunità di provare prima della recensione.

Tutto sommato, Wreckreation è un gioco di corse arcade che sfrutta bene la parte di "creazione" ma fa meno bene quando si tratta di competere e guidare. Dopo aver girato per la grande mappa e averne scoperto la maggior parte, giocando con gli oggetti a mia disposizione, ho parcheggiato definitivamente la mia auto e non mi pento di averlo fatto.