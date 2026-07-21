Wreckreation 2 è stato annunciato, sarà sviluppato in collaborazione con la sua comunità

Il mondo delle corse arcade è presto destinato a espandersi, con la rivelazione di un seguito di Wreckreation. Conosciuto semplicemente come Wreckreation 2, questo progetto proviene dallo sviluppatore When Tides Turn, che è essenzialmente un successore spirituale di Three Fields Entertainment, lo studio creato dalla veterana di Need for Speed Fiona Sperry per creare Wreckreation 1. Questo nuovo studio vede ancora una volta Sperry alla guida e include anche una lista di veterani di Burnout, molti dei quali hanno già lavorato per Criterion.

Per quanto riguarda Wreckreation 2, questo sequel è in costruzione "in collaborazione con la sua comunità in crescita, che contribuisce a plasmare tutto, dalla gestione e i sistemi di progressione dei veicoli agli eventi e al design del mondo."

L'obiettivo di Wreckreation 2 sarà quello di riportare "l'essenza emozionante dei giochi di corse arcade", ambientandosi in una città fitta "costruita appositamente per la guida ad alto tasso di scena", il tutto con "azione arcade intensa, veicoli in evoluzione, creatività dei giocatori e le esperienze di guida fisiche e contattatrici che i fan delle corse arcade amano."

Ci viene detto di aspettarci che velocità, controllo e progressione siano "al centro dell'esperienza" e che Wreckreation 2 sarà arricchito da "rivali aggressivi, incidenti spettacolari e momenti intensi di conflitto veicolare che aiutano a creare le storie memorabili che i fan delle corse arcade amano condividere." Naturalmente, essendo questo un sequel, l'enfasi dell'originale sui contenuti generati dagli utenti rimarrà, con "strumenti creativi robusti " disponibili.

Parlando dell'obiettivo di Wreckreation 2, Sperry ha dichiarato: "Negli ultimi sei mesi abbiamo parlato direttamente con i giocatori di cosa vogliono da un moderno gioco di guida arcade, e Wreckreation 2 è il risultato di queste conversazioni. Dalla gestione e progressione agli eventi e al design del mondo, la nostra community ha già contribuito a plasmare aspetti chiave dell'esperienza. Stiamo costruendo questo gioco con i giocatori, non solo per loro."

Non c'è ancora una data di lancio prevista per Wreckreation 2, ma sappiamo che il gioco debutterà su PC, PS5 e Xbox Series X/S. Dai un'occhiata al trailer di annuncio del gioco qui sotto e leggi anche la nostra prima anteprima pratica qui.