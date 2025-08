Wreckreation fa la sua ricomparsa al THQ Nordic Showcase, ma ancora nessuna data di lancio

HQ

Sembra quasi surreale dirlo, ma Wreckreation è appena riapparso al THQ Nordic Showcase. Non ci sono state quasi informazioni significative sul gioco da molto tempo, ma questo non ha impedito che appaia allo show sotto forma di un nuovo trailer.

Tuttavia, c'è un problema. Il trailer, pur offrendo un assaggio di un gameplay extra, non ha confermato né condiviso alcuna informazione aggiuntiva su quando Wreckreation potrebbe effettivamente debuttare. Sappiamo che ora è impostato per il lancio solo su PC, PS5 e Xbox Series X/S, ma per quanto riguarda la data, non c'è nulla di degno di nota, nemmeno una finestra del 2025. Ci viene semplicemente detto di inserire il gioco nelle nostre liste dei desideri.

Se sei ancora speranzoso ed eccitato per Wreckreation, dai un'occhiata al nuovo trailer del gioco qui sotto.