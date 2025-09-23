WTA 1000 China Open: le migliori teste di serie per il singolare femminile senza Sabalenka
Iga Swiatek e Coco Gauff potrebbero incontrarsi in finale dopo che Sabalenka si è ritirata dal torneo di Pechino.
La stagione WTA si avvicina alla fine, con due WTA 1.000 di fila in Cina. Prima il China Open (tra il 22 e il 29 settembre), seguito dal Wuhan Open (6-12 ottobre). A differenza del China Open maschile, un ATP 500, il China Open WTA in singolare e doppio vale 1.000 punti WTA, con Coco Gauff, numero 3 del mondo, che difende la corona dell'anno scorso.
La numero 2 del mondo Iga Swiatek, fresca di vittoria del suo 25° titolo WTA contro Ekaterina Alexandrova al Korea Open lo scorso fine settimana, sarà la testa di serie n. 1, quindi lei e Gauff non si scontreranno fino a una finale. La numero 1 del mondo Aryna Sabalenka si è ritirata per infortunio.
Le partite degli ottavi di finale iniziano domani, mercoledì 24 settembre. Gli orari sono ancora da definire, ma molti saranno nel cuore della notte nell'ora europea.
Questa è la lista delle migliori teste di serie per il China Open. La spagnola Paula Badosa è 18esima e la britannica Emma Raducanu è 30esima. Naomi Osaka è 12esima.
- (Polonia) Iga Świątek
- (Stati Uniti) Coco Gauff
- (Stati Uniti) Amanda Anisimova
- (Russia) Mirra Andreeva
- (Stati Uniti) Jessica Pegula
- (Italia) Gelsomino Paolini
- (Cina) Zheng Qinwen
- (Kazakistan) Elena Rybakina
- (Russia) Ekaterina Alexandrova
- (Danimarca) Clara Tauson