WTA 1000 China Open: le migliori teste di serie per il singolare femminile senza Sabalenka

La stagione WTA si avvicina alla fine, con due WTA 1.000 di fila in Cina. Prima il China Open (tra il 22 e il 29 settembre), seguito dal Wuhan Open (6-12 ottobre). A differenza del China Open maschile, un ATP 500, il China Open WTA in singolare e doppio vale 1.000 punti WTA, con Coco Gauff, numero 3 del mondo, che difende la corona dell'anno scorso.

La numero 2 del mondo Iga Swiatek, fresca di vittoria del suo 25° titolo WTA contro Ekaterina Alexandrova al Korea Open lo scorso fine settimana, sarà la testa di serie n. 1, quindi lei e Gauff non si scontreranno fino a una finale. La numero 1 del mondo Aryna Sabalenka si è ritirata per infortunio.

Le partite degli ottavi di finale iniziano domani, mercoledì 24 settembre. Gli orari sono ancora da definire, ma molti saranno nel cuore della notte nell'ora europea.

Questa è la lista delle migliori teste di serie per il China Open. La spagnola Paula Badosa è 18esima e la britannica Emma Raducanu è 30esima. Naomi Osaka è 12esima.



(Polonia) Iga Świątek

(Stati Uniti) Coco Gauff

(Stati Uniti) Amanda Anisimova

(Russia) Mirra Andreeva

(Stati Uniti) Jessica Pegula

(Italia) Gelsomino Paolini

(Cina) Zheng Qinwen

(Kazakistan) Elena Rybakina

(Russia) Ekaterina Alexandrova

(Danimarca) Clara Tauson

