WTF: Waifu Tactical Force porta il caos anime

Al Future Games Show 2025, WTF: Waifu Tactical Force è stato rivelato: uno sparatutto PvP 3v3 al cardiopalma intriso di estetica Y2K e anime, che fonde audacemente la costruzione di basi, la narrazione di visual novel e l'azione FPS frenetica.

Il gioco ti catapulta in partite rapide in cui le vittorie guadagnano risorse utilizzate per potenziare la tua base. Lì, puoi anche scegliere tra diversi personaggi o, beh... Waifus — Ognuno con le proprie abilità uniche. Gli sviluppatori lo descrivono come "sparare per costruire, costruire per aggiornare, aggiornare per dominare", citando influenze sia da Titanfall che da Apex Legends.

Un playtest pre-alpha aperto è ora disponibile su Steam, con un rilascio completo in accesso anticipato previsto per il prossimo anno sia su PC che su console.