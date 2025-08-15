Wuchang: Fallen Feathers accusato di censura dopo un recente aggiornamento

HQ

Wuchang: Fallen Feathers ha ricevuto un sentimento negativo online dall'introduzione della sua patch 1.5, che ha modificato alcuni contenuti della storia. C'è la convinzione tra alcuni fan che questo contenuto sia stato modificato non per completare la storia nel modo in cui lo sviluppatore intendeva, ma per placare la censura cinese.

Ciò avviene dopo che l'aggiornamento 1.5 ha apportato importanti modifiche alla storia, in particolare con alcuni boss e nemici. I soldati della dinastia Ming, ad esempio, non attaccheranno il giocatore ora, e alcuni boss non vengono uccisi, ma entrano in uno stato di esaurimento permanente una volta sconfitti.

Mentre alcune di queste modifiche riducono la difficoltà, Insider Gaming ha notato che la maggior parte dei fan era infastidita da improvvise alterazioni della trama che in alcuni casi non avevano senso. Un utente ha sottolineato che questa censura non era per il bene del governo cinese, ma probabilmente per placare gruppi più marginali e nazionalisti.

Con i problemi di prestazioni che affliggono il suo lancio e questa polemica in arrivo subito dopo, sarà interessante vedere come Wuchang: Fallen Feathers ripristinerà la sua percezione agli occhi dei fan.