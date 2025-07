Wuchang: Fallen Feathers apre a recensioni estremamente negative su Steam

HQ

Wuchang: Fallen Feathers è attualmente in fase di esplosione su Steam da parte dei giocatori PC. Il nuovo soulslike di Leenzee Games ha impressionato molti giocatori con i suoi trailer con immagini e combattimenti appariscenti, ma sembra che molti giocatori PC non possano provare nessuno dei due a causa di seri problemi di prestazioni.

Al momento in cui scriviamo, il gioco ha una valutazione estremamente negativa su Steam. Solo il 19% delle 2.692 recensioni sono positive per il gioco. Per quanto ne sappiamo scorrendo le recensioni attuali, pochissime di esse provengono da persone con molte ore trascorse nel gioco. D'altra parte, se le prestazioni sono la tua lamentela principale, probabilmente non vorrai combattere per decine di ore con balbuzie e arresti anomali.

"In realtà mi sento un po' sciocco. nell'attuale panorama videoludico, avrei dovuto saperlo meglio che comprare la versione deluxe di un soulslike di cui non avevo nemmeno provato una demo, ma Wuchang sembrava così bello che ero sicuro che non avrebbe fallito", ha scritto l'utente Devil Harbinger. "Le prestazioni di Wuchang sono pessime. se posso giocare a Wukong con le impostazioni massime, non c'è motivo per cui questo gioco debba APPARIRE così e GIOCARE in questo modo."

Molti recensori stanno smontando il gioco facendo uso di Unreal Engine 5, ma anche tra tutta la rabbia e la delusione che c'è in questo momento, ci sono alcuni che si stanno godendo il loro tempo in Wuchang: Fallen Feathers. "Un mondo meraviglioso, combattimenti eleganti con boss uccelli inquietanti, cosa c'è da non amare?" ha scritto l'utente AYUSHHH. "Certo, i PG di alcune persone hanno preso fuoco, ma il mio è sopravvissuto."

Wuchang: Fallen Feathers è ora disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X/S.