Wuchang: Fallen Feathers ha raggiunto cinque milioni di giocatori nel suo primo anno

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Quando il gioco in stile Soulslike ambientato nell'Antica Cina, Wuchang: Fallen Feathers, è arrivato nel 2025, il suo lancio non è stato privo di critiche, anche se l'insaziabile appetito dei giocatori per questo sottogenere action-RPG lo ha mantenuto tra i titoli più giocati su Steam la scorsa estate, nonostante fosse arrivato in un periodo in cui la formula sembrava mostrare segni di stanchezza. Dodici mesi dopo, come sta andando il titolo Leenzee Games?

Beh, la verità è che sta andando davvero bene, perché oggi lo studio ha celebrato l'anniversario del gioco con un messaggio di ringraziamento ai cinque milioni di giocatori di Wuchang: Fallen Feathers nel suo primo anno:

"Negli ultimi dodici mesi, 5 milioni di giocatori in tutto il mondo hanno condiviso milioni di momenti: vittorie duramente conquistate, incontri con boss indimenticabili, creazioni dei fan, speedrun, guide e discussioni che hanno contribuito a trasformare Wuchang: Fallen Feathers da un'uscita molto attesa in un franchise amato.

"Mentre il gioco entra nel suo secondo anno, 505 Games esprime i suoi sentiti ringraziamenti a ogni giocatore che ha messo i panni di Wuchang, affrontato i misteri ed è diventato parte di questa straordinaria avventura."

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