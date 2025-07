Wuchang: Fallen Feathers rivela le misericordiose specifiche del PC

HQ

Wuchang: Fallen Feathers ha rivelato le sue specifiche per PC. Per chiunque abbia guardato l'impressionante grafica dell'imminente Soulslikes e si sia preoccupato che il proprio impianto di patate non sarebbe stato in grado di tenere il passo, sembra che la maggior parte dei PG che rientrano anche nelle definizioni più libere di moderno saranno in grado di gestire il gioco.

Secondo la pagina Steam Wuchang: Fallen Feathers ', avrai bisogno di un Intel Core i5-8400/AMD Ryzen 5 1600 per la tua CPU e una GPU NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB/AMD Radeon RX 580 8GB per eseguire il gioco con le specifiche minime e una CPU Intel Core i7-9700/AMD Ryzen 5 5500 insieme a una NVIDIA GeForce RTX 2070/AMD Radeon RX 5700 XT/INTEL Arc A750 per la tua GPU alle specifiche consigliate.

Per entrambi i modi di giocare sono necessari 16 GB di RAM e 60 GB di spazio disponibile. È interessante notare, tuttavia, che Wuchang: Fallen Feathers supporta ancora gli HDD con specifiche minime, quindi puoi caricare il gioco su un disco rigido più vecchio se lo ritieni opportuno. Ancora più interessante, il gioco occupa molto più spazio su PC che su PS5, poiché sulla console di Sony richiede solo un'installazione di 15 GB. Forse le cose cambieranno con una pesante patch del primo giorno, però.