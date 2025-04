HQ

Dopo averci stuzzicato con la finestra di uscita dell'estate 2025, Leenzee Games e 505 Games hanno ora rivelato la data di uscita ufficiale di Wuchang: Fallen Feathers, che arriva il 24 luglio. Questo annuncio è stato accompagnato dalla rivelazione dei preordini.

I bonus di pre-ordine per Wuchang: Fallen Feathers includono i set di costumi potenziati White Spectre e Night Spectre, così come il Vermillion War Club e un Glistening Red Mercury, che è un oggetto di potenziamento delle abilità.

La Deluxe Edition del gioco include quattro costumi, 5 armi e 2 oggetti per l'aggiornamento dei punti abilità. Non è chiaro se i bonus per il preordine saranno disponibili dopo il lancio del gioco, ma hai tempo fino a luglio per capire se riesci a resistere alla fomo. Dai un'occhiata all'ultimo trailer di Wuchang: Fallen Feathers qui sotto:

Wuchang: Fallen Feathers verrà lanciato il 24 luglio per Xbox Series X/S, PS5 e PC.