Wuthering Waves arriverà su Xbox quest'estate

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Wuthering Waves è diventato rapidamente molto popolare quando è stato rilasciato per PC e smartphone due anni fa. Questo ha portato all'arrivo del gacha RPG cinese su PlayStation 5 nel 2025, e all'inizio di questo mese sono iniziate a circolare voci secondo cui sarebbe stato anche in arrivo su Xbox.

Questo è stato confermato durante l'evento Xbox Partner Preview di giovedì e, per rendere le cose ancora migliori, gli abbonati al Game Pass possono aspettarsi benefici extra (non specificati). Presumiamo che si tratti di oggetti cosmetici e simili.

Non abbiamo ancora una data di lancio precisa, ma è almeno confermato che arriverà a luglio 2026. Dai un'occhiata al trailer Xbox di Wuthering Waves qui sotto.