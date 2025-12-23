WWE 2K24 Sarà rimosso dai negozi online all'inizio del 2026

HQ

Sembra che 2K stia continuando la sua tendenza a liberarsi del mondo dai giochi di wrestling un paio d'anni dopo che sono apparsi per la prima volta sui nostri schermi. WWE 2K23 è stato rimosso dal servizio attivo quest'anno, e i giochi passati sono durati di solito al massimo 2 anni prima di essere rimossi dalle pagine dello store.

WWE 2K24 non fa eccezione. Il gioco, uscito l'8 marzo 2024, era originariamente previsto per essere ritirato offline il 5 gennaio. Ora, secondo Delisted Games, 2K offre a WWE 2K24 un po' più di tempo e andrà offline dal 31 marzo 2026.

Il gioco quindi non sarà più disponibile nei negozi online da quella data, né le modalità online funzioneranno. Il gioco offline funziona ancora normalmente, così puoi battere amici e familiari nel gioco locale.

È chiaro che 2K vuole che riprendiamo le uscite annuali dei suoi giochi di wrestling, motivo per cui rimuove i titoli più vecchi anche se esistono solo da un paio d'anni. Potrebbe essere una pratica un po' sgradevole, ma allo stesso tempo è difficile sostenere che i vecchi giochi di wrestling siano abbastanza popolari da far sì che 2K continui a pagare per mantenere le luci accese.