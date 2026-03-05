HQ

È passato un po' di tempo dall'ultima volta che si è svolto il disastro noto come WWE 2K20. Forse è uno dei peggiori giochi che abbia mai giocato, ma 2K non si è arreso. Invece, si sono presi una pausa di un anno, e la serie ha ora fatto una ripresa notevole. Certo, ci sono alcuni piccoli problemi grafici che esistono fin dall'alba dei tempi, ma nel complesso ora si sta avvicinando ad alcuni dei migliori giochi del genere.

Il ragazzo di copertina di quest'anno.

La cosa migliore è che ora il gioco è pieno di contenuti. Ci sono modalità di gioco a destra e a destra e a sinistra e una collezione di oltre 400 lottatori, anche se molti di questi sono versioni diverse della stessa persona e/o personaggi di finzione della Modalità Carriera del gioco. Ma considerando che una volta eravamo entusiasti di poter scegliere tra dieci o dodici nei vecchi giochi WCW, è sciocco lamentarsi.

Il cover boy di quest'anno è CM Punk, tornato in WWE un paio di anni fa dopo un periodo colorato in AEW. È anche quello che seguiremo, nella modalità Showcase di quest'anno, che segue la sua carriera. Abbiamo già visto John Cena, Rey Mysterio e Bloodline Dynasty dell'anno scorso. Questa volta hanno mescolato alcuni dei concetti precedenti, dato che non solo giochiamo vere partite della sua carriera, come classiche contro JBL, Undertaker e Randy Orton, ma anche incontri da sogno contro i suoi idoli, che siano Stone Cold Steve Austin o Eddie Guerrero. Inoltre, possiamo vivere alcuni scenari "e se" come "cosa sarebbe successo se non avesse lasciato la WWE nel 2014?". Questa è la modalità di gioco per chiunque ami essere nostalgico e giocare a ciò che ha visto personalmente, e 2K ha fatto un buon lavoro con tutto questo negli ultimi anni. Novità di quest'anno è la possibilità di sbloccare tutte le ricompense della modalità gioco senza dover affrontare tutte le storie di background e simili. Invece, puoi giocare un Guanto come CM Punk o AJ Lee contro 20 avversari, uno dopo l'altro. Se ci riesci, sblocchi tutte le ricompense.

Allora, cosa troviamo tra le altre sette modalità di gioco? Niente di nuovo in realtà, solo vecchie modalità di gioco a cui è stato dato materiale nuovo. Il più classico, e quello che di solito riceve meno attenzione nei giochi sportivi, è quello che WWE 2K chiama Universe Mode. È una modalità sandbox, simile a Franchise in altri giochi sportivi, dove puoi giocare a Dio. Decidete voi gli show, chi sarà il campione, chi affronterà chi nei match, e così via. Novità di quest'anno è che ora è incluso il WWE Draft, cosa che si dice sia stata richiesta dai fan. È esattamente come sembra; Durante il draft, potrai rubare uno dei wrestler degli altri show, e loro potranno fare lo stesso con te. Inoltre, è stato aggiornato come il vincitore di Money in the Bank può riscattare il contratto. Invece di avere un titolo predeterminato prima dell'inizio dello show, ora è possibile riscattarlo per qualsiasi titolo eleggibile durante lo show. Come puoi vedere nell'immagine qui sotto, è anche possibile scegliere di riscattare i contratti durante una partita in corso o dopo la sua fine per approfittare del fatto che il campione probabilmente sarà completamente esausto.

Sono state introdotte nuove opportunità per Money in the Bank.

La seconda modalità di gioco che rientra nella stessa categoria è la modalità GM. Proprio come nella Modalità Universo, sei responsabile del tuo show, ma qui non sei più dio. Qui si compete contro fino a tre altri giocatori, che possono essere reali o IA, con l'obiettivo di organizzare i migliori show possibili. Come prima, si prenotano quattro match a settimana, dove l'obiettivo è trovare la combinazione perfetta di chi affronta chi e in quale tipo di incontro. Per aumentare la varietà, sono stati aggiunti molti nuovi tipi di match, dove è anche possibile prenotare match intergender, cioè uomini contro donne. Un grande miglioramento è che ora è possibile prenotare un wrestler in doppio modo che entrambi possano fare un promo e fare un match, cosa che prima non era disponibile, dato che bisognava scegliere l'uno o l'altro.

Qualcosa che non mi ha entusiasmato l'anno scorso è stata la nuova modalità, The Island. Era praticamente l'equivalente di WWE 2K di quello che NBA 2K aveva avuto per molti anni con The City (e nomi simili). Cioè, un hub online con una varietà di negozi dove acquistare cosmetici con soldi veri, e opportunità per giocare contro altri online con una piccola storia offline. È tornato quest'anno con la grande differenza che ora devi scegliere di unirti a una delle tre "squadre". L'Ordine dell'Anarchia di CM Punk, l'Ordine delle Ombre di Rhea Ripley o l'Ordine della Tradizione di Cody Rhodes. Questo serve davvero a dividere tutti i giocatori in squadre che si sfidano tra loro, qualcosa che WWE 2K ha da molto tempo. Ogni "ordine" ha la propria arena PvP da esplorare, tra le altre cose.

E se c'è una modalità online su cui puoi scommettere soldi in ogni gioco sportivo, è Ultimate Team, con nomi diversi a seconda del gioco. MyFaction è come 2K l'ha chiamata in WWE 2K. Ora sai come funziona: apri pacchetti di carte, sblocchi nuovi wrestler che puoi usare per combattere altri che hanno fatto esattamente la stessa cosa. Purtroppo, gli aggiornamenti qui sono molto scarsi. Ci sono davvero solo due che hanno un impatto significativo sulle cose. È stata introdotta la chimica, dove la tua squadra reagisce bene o male agli altri membri della squadra. Questo può portare a un aumento o a un impatto negativo su vari aspetti. Il secondo è il nuovo tipo di partita Quick Swap. In questa modalità, puoi passare da un wrestler all'altro tra i quattro wrestler selezionati a metà del match. Questo è qualcosa che potresti aver visto in altri picchiaduro, con una configurazione simile a un tag.

Ora è anche possibile giocare a partite intergender, cioè uomini contro donne.

La modalità di gioco che personalmente trovo più interessante ogni anno è la Modalità Carriera. Qui, crei un lottatore e racconti una storia. Quest'anno si tratta di quello che si chiama "Il Ritorno". Sei stato lontano dalla WWE per un paio d'anni e il tuo ritorno non è proprio quello che avevi in mente. Quindi, sei tu a decidere come tornare in cima. Sii gentile e lavora sodo, oppure cambia completamente direzione e diventa un cattivo che vuole distruggere tutto e tutti. È ancora molto basato su menu, con molte conversazioni che avvengono sui social media o scegliendo una delle X persone con cui parlare che si trovano proprio davanti a te. Non hanno ancora scelto di riportare la possibilità di camminare un po' più liberamente dietro le quinte. Qui, una conversazione dopo l'altra ti porta in diversi incontri, che siano incontri che ti portano più avanti nella storia o missioni secondarie che possono sbloccare altre cose, o darti punti per migliorare il tuo wrestler. Anche se la storia non sarà qualcosa che rivoluzionerà tutto il genere, è comunque divertente da affrontare.

Allora, com'è il gameplay sul ring? L'aspetto più importante di tutti. Bene, è davvero la parola che voglio usare. Non è molto diverso da quello che abbiamo visto l'anno scorso, ma ci sono parecchie nuove funzionalità. Appena inizia il match, ora puoi scegliere tra diverse opzioni, come se vuoi intrattenere il pubblico, stringere la mano (e magari lanciare uno sguardo un po' di torvo), tentare un attacco a sorpresa o iniziare a lottare. L'idea è che dovresti cercare di avere il sopravvento sugli avversari e iniziare la partita nel modo migliore possibile. Un'altra cosa a cui sembra aver pensato sono le reazioni quando qualcuno atterra su un oggetto che non è attualmente in uso attivo. Ad esempio, potrebbe esserci una sedia o una scala nel ring su cui potresti atterrare. Prima questo non portava a nulla, era come atterrare a terra, ma ora più spesso porta a quello che chiamerei "reazioni ahi" e sangue. Direi che il gioco è migliore di quanto sia mai stato sul ring, con qualche piccolo problema in alcune animazioni, ma nulla che distra. Inoltre, non sembrano mai riuscire a risolvere il problema visivo delle cinture da campione che fluttuano di qualche centimetro sopra le spalle di chi le indossa.

Chi vuole un abbraccio?

Ora, il motivo principale per cui è difficile giustificare l'acquisto al lancio: WWE 2K26 include un season pass. Quindi, oltre ad acquistare il gioco a prezzo pieno e spendere soldi per vari pacchetti DLC, ora devi spendere di più per ciascuno dei sei diversi season pass, dove ci sono molti contenuti che si sbloccano solo in essi... La cosa peggiore è che questo ha sostituito la precedente configurazione DLC. Prima, compravi un pacchetto e raccoglievi tutto il contenuto in una volta. Ora, invece, i contenuti su cui hai speso i tuoi soldi guadagnati con fatica sono bloccati (nella versione premium del pass) finché non raggiungi un livello specifico. Il primo passaggio, disponibile fin dall'inizio, riguarda i wrestler messicani, ma ce ne sono quattro da sbloccare, il primo dei quali può essere sbloccato immediatamente. Tuttavia, l'ultimo non arriva fino al livello 20. E ci vuole molto tempo per passare da un livello all'altro. Se vuoi giocare nell'arena messicana dove si è svolta la TripleMania XXXIII, devi raggiungere l'ultimo livello (40). Questo richiederà una notevole quantità di tempo di gioco per sbloccare qualcosa che hai già pagato. Questa non è davvero la strada giusta, perché comprare DLC e poi non avere accesso a tutto finché non hai giocato per un certo numero di ore non va bene. La soluzione? Compra i salti di livello con soldi veri. Paga per sbloccare quello per cui hai pagato più velocemente...

WWE 2K26 è il meglio che la serie ha da offrire sul ring, e la maggior parte delle modalità di gioco è stata migliorata rispetto all'anno scorso, ma l'introduzione di questo nuovo season pass potrebbe spaventare molti.