WWE 2K26: Evoluzione o solo un'altra rivincita?

Come al solito, possiamo aspettarci diverse versioni di WWE 2K26 quando uscirà a marzo, e una di queste vedrà la partecipazione nientemeno che CM Punk. Chi conosce la nostra storia nel wrestling ricorderà ovviamente che era già sulla copertina di WWE 2K13, e quindi si unisce a un gruppo molto esclusivo di wrestler che hanno avuto l'onore di essere in copertina due volte.

CM Punk è, ovviamente, anche un protagonista in questa edizione, il che è un po' entusiasmante considerando le circostanze scandalose in cui fu una volta cacciato dalla federazione. Ma quello era allora e questo è adesso, ed è per questo che c'è una modalità speciale in cui possiamo colmare noi stessi i vuoti quando CM Punk non era in WWE. In poche parole, è un'opportunità per ricreare i match da sogno che non abbiamo mai visto contro varie leggende.

Naturalmente, non sarà solo, perché WWE 2K26 presenterà la più numerosa formazione di wrestler fino ad oggi, oltre 200 in totale. Gli sviluppatori hanno indicato che alcune saranno sorprese, e ne sapremo di più nelle prossime settimane. Ci saranno anche nuovi tipi di incontri come l'Inferno Match con fuoco intorno al ring, il Dumpster Match dove devi buttare l'avversario nella spazzatura e chiudere il coperchio, e Three Stages of Hell dove affronti lo stesso avversario in tre diversi tipi di match. Inoltre, ora potremo aggiungere le puntine ai nostri incontri e lanciare gli avversari dentro, che ovviamente si attaccano al corpo e fanno male.

Inoltre, ci sono numerosi altri miglioramenti, come commentatori, ingressi interattivi (animazioni che puoi attivare per renderle più varie e vivaci), grafica migliorata, gameplay più preciso e molto altro. Ci sarà anche più varietà all'inizio degli incontri per far sentire il tutto più simile alla WWE. Oseresti stringere la mano al tuo avversario, o preferiresti flirtare con il pubblico per ottenere il suo sostegno - o semplicemente andare a sparare a tutta sparatoria?

In aggiunta, le modalità di gioco MyGM, My Rise e MyFaction sono state rinnovate in vari modi, e abbiamo una nuova arena di Brawl chiamata Scrapyard da aspettarci con ansia. Un'altra cosa che rallegrerà i fan è che Creation Suite ora ha il doppio degli slot per Crate a Superstar, inclusi gli slot per immagini. Anche gli strumenti per formare i lottatori sono stati sottoposti a una grande revisione.

Infine, WWE 2K26 arriverà anche su Switch 2, e gli sviluppatori promettono di sfruttare i punti di forza del formato, senza specificare altro. In breve, sembra che sarà un importante aggiornamento per tutti i sistemi e una bella edizione della serie di giochi, ma debutterà su PC, PlayStation 5, Switch 2 e Xbox Series S/X a marzo.