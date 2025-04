Wyatt Russell è un cavaliere di rodeo in difficoltà in Broke

Al giorno d'oggi, sempre più società di produzione stanno abbandonando del tutto i cinema e optando invece per le uscite in streaming o per le anteprime direttamente in digitale. Un altro film che è destinato a comprare quest'ultima tendenza è Sony Pictures ' Broke, un dramma che si concentra sul brutale mondo del rodeo nel midwest americano.

Il film ruota attorno a True Brandywine di Wyatt Russell, un cavaliere di bronco senza sella che sta lottando per adattarsi alla vita ora che la sua carriera sta volgendo al termine. Dopo una serie di brutte cavalcate che hanno messo a dura prova la sua salute,True si ritrova bloccato nella natura selvaggia in mezzo a una bufera di neve, dove deve fare scelte serie e difficili per sopravvivere.

Broke presenta anche i talenti di Dennis Quaid, Mary McDonnell e Tom Skerritt, ed è stato scritto e diretto da Carlyle Eubank, con Vince Vaughn tra tutti i produttori. Debutterà sulle piattaforme digitali il 6 maggio e puoi vedere il trailer qui sotto.