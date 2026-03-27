Wyldheart Anteprima: Un'avventura promettente per tutti gli amanti dei TTRPG

Se sei un fan degli sparatutto e in particolare del recente tentativo di EA e DICE di rilanciare Star Wars: Battlefront, probabilmente conosci in qualche modo i nomi Dennis Brännvall e Fia Tjernberg. Questi due furono fondamentali sia per Star Wars: Battlefront che per Star Wars: Battlefront II, con Brännvall che ricopriva il ruolo di direttore creativo di quest'ultimo gioco e Tjernberg che era anche l'ex direttore dello studio di design tecnico di DICE. Il motivo per cui sto evidenziando questo è che, dopo che EA ha deciso di abbandonare tutto ciò che riguarda Battlefront, almeno per il prossimo futuro, la coppia ha lasciato DICE per creare il proprio studio chiamato Wayfinder Studios, uno sviluppatore che ha appena sollevato il sipario sul suo titolo di debutto.

Conosciuto come Wyldheart, questo gioco è molto diverso da Battlefront, poiché scambia la guerra fantascientifica multiplayer su larga scala con quello di un mondo RPG rustico con un focus intrinseco sul gameplay cooperativo. In sostanza, immagina di passare dal fare Call of Duty a Baldur's Gate. È questo il tipo di salto di cui stiamo parlando qui. Lo so anche, perché recentemente ho avuto la splendida opportunità di provare una parte iniziale di Wyldheart, una breve demo guidata da Brännvall e dalla direttrice marketing di Wayfinder, Erin Bower. Puoi persino vedere un'intervista che ho condotto con questa coppia qui sotto, che mostra frammenti del nostro gameplay da Wyldheart.

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Per chi cerca un'anteprima più completa, possiamo entrare in questo settore ora. Va detto che la parte di Wyldheart che sono riuscito a testare era solo un frammento del gioco più ampio, che promette un mondo multiplayer persistente e più campagne che durano circa 10 ore ciascuna. Quindi non è certo un assaggio chiaro di come potrebbe essere il prodotto finale, anche se sono impaziente di vedere altro.

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In sintesi, Wyldheart, questo è un gioco cooperativo fortemente ispirato ai TTRPG e a Dungeons & Dragons. La premessa riguarda prendere ancoraggi narrativi di base e poi usarli per creare una storia tutta tua. Ad esempio, crei un personaggio con tre opzioni di razza (Freefolk, Mossling, Grimhorn) e poi lo sviluppi ulteriormente con lavori definiti che stabiliscono il precedente su come gioca un personaggio e anche modificando il modello con vari elementi di personalizzazione per dare al personaggio un tocco personale. Da qui, puoi poi entrare in un mondo dove completi gradualmente compiti e missioni che si collegano a una storia più ampia. E ancora, la natura cooperativa permette a una sessione di gioco di supportare fino a quattro utenti contemporaneamente, ma il mondo persistente, senza un solo giocatore come host, significa che molti più giocatori possono partecipare intervenendo in momenti diversi, aiutando a far avanzare la storia e a progredire in altri modi. Il comunicato stampa menziona che questo gioco intende rendere più facile che mai la programmazione di una serata di giochi ed è difficile contestare questa affermazione dalla mia esperienza finora.

Comunque, il gameplay vero e proprio, la parte che ho vissuto includeva un dungeon e poi una breve esplorazione nel mondo più ampio. Per il dungeon, è molto simile a quello che ci si aspetterebbe, nel fatto che vaghi per corridoi bui e stretti, sconfiggendo nemici, evitando trappole e saccheggiando tutto ciò che puoi per accumulare risorse utili e scoprire anche alcuni segreti altrimenti nascosti. Il gameplay funziona in terza persona e ha un sistema di combattimento piuttosto basilare, simile a un MMO, dove si usano armi da mischia, si bloccano gli attacchi, si schiva manualmente ed eviti colpi mortali, e si possono persino passare a opzioni magiche o a distanza se si hanno gli strumenti o i tipi di classe giusti. Con questo in mente, cammini lentamente nel dungeon mentre colpisci scheletri e melodi appiccicose con spade, martelli e altre armi, guadagnando esperienza e trovando equipaggiamenti più potenti che rendono il combattimento più facile e il tuo eroe molto più difficile.

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I dungeon hanno però piccoli enigmi da risolvere, che senza dubbio diventeranno più complessi e impegnativi man mano che la storia avanza. Per questo build, l'idea era trovare oggetti di colori diversi, principalmente tra i mucchi di melma che gocciolavano dalle pareti, e poi usarli nel posto giusto per aprire una porta a un boss con una barra della salute enorme. Qui entra in gioco il lavoro di squadra e la varietà di armi e abilità, dato che il boss che ho affrontato con Brännvall e Bowers era particolarmente debole ai danni da fuoco, il che significa che la canna esplosiva che Bowers ha lanciato contro questa minaccia si è rivelata incredibilmente efficace, eliminando l'avversario in un'azione rapida.

Da qui, abbiamo preso la fase successiva della missione ed è uscito verso il mondo principale. Dopo una breve sosta al fuoco per cenare e riposare fino al mattino, ci siamo diretti alla città più vicina, una pittoresca collezione di edifici che offre tutte le comodità che gli avventurieri potrebbero desiderare. Che si tratti di una locanda con un letto comodo, un fabbro per migliorare la tua attrezzatura, altre e belle case decorate a mano, o anche il prossimo datore di missioni, qui c'è abbastanza per riempire il tuo tempo. Ci sono persino voci da origliare che potrebbero portarti in avventure emozionanti e portarti a equipaggiamenti potenti, ammesso che le voci fossero vere fin dall'inizio...

In modo molto simile a un TTRPG, Wyldheart non ti tiene per mano nel senso tradizionale. Non è un gioco complesso che ti farà strappare i capelli, ma il senso di avventura si preserva eliminando una bussola/mini-mappa che non manca mai di darti indicazioni e con passaggi di missione aperti all'interpretazione invece di servire da manuale di istruzioni. Potrebbe volerci un po' per abituarsi per chi non lo conosce, ma per chi ha amici con cui giocare, questa scelta di design dovrebbe semplicemente aumentare il brivido dell'avventura e mantenere un senso di autonomia e mistero.

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Poiché questo è il primo sguardo a Wyldheart e dato che il gioco è ancora agli inizi dello sviluppo, con la ricerca di sostenitori su Kickstarter che è già iniziata, salteremo il parlare di prestazioni e grafica, poiché questi ambiti cambieranno sicuramente molto nei mesi e anni a venire. Quello che probabilmente rimarrà più solido è la direzione del gioco e l'intenzione dietro Wyldheart ed è qui che mi sento più sicuro di ciò che sta per essere costruito. Gli sviluppatori sono molto appassionati di tutto ciò che riguarda i TTRPG e questo si vede chiaramente in tutto il gioco. C'è carattere e fascino, passione e orgoglio, e spesso con i giochi indie di debutto come questo possiamo sollevare domande sugli obiettivi multiplayer e tecnici ambiziosi e definitivi. Considerando l'eredità DICE (più altri membri dello staff di Embark Studios e Mojang) di Wayfinder, questo non dovrebbe essere un problema per Wyldheart.

Quindi un ottimo inizio per un videogioco promettente. Terremo d'occhio Wyldheart man mano che prosegue, ma la cosa fondamentale da notare oggi è che il gioco uscirà su PC in futuro.