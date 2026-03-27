Wyldheart è un RPG cooperativo sviluppato da ex sviluppatori di DICE, Embark e Mojang

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Stai cercando un modo per rendere la serata giochi ancora più facile? Se è così, il progetto d'esordio di Wayfinder Studios merita attenzione, dato che lo sviluppatore svedese ha appena presentato Wyldheart al mondo.

Costruito da un team di sviluppatori con esperienza precedente in DICE, Embark Studios e Mojang, Wyldheart è un RPG cooperativo ispirato ai giochi di ruolo da tavolo. Previsto per il lancio su PC, il progetto è attualmente in fase Kickstarter e cerca sostenitori per aiutare lo sviluppo a progredire.

Per quanto riguarda cosa aspettarsi dal progetto, ci viene detto che è ambientato in un mondo fantasy rustico e che permette a fino a quattro giocatori contemporaneamente di riunirsi per completare missioni e avventurarsi nei dungeon. Avrà anche un mondo persistente che permetterà ad altri giocatori di partecipare in altri momenti, il che significa che molti più di quattro giocatori potranno partecipare a una campagna, anche se solo quattro giocatori possono riunirsi contemporaneamente.

Oltre a questo, aspettati una suite di personalizzazione dei personaggi, un mondo ampio da esplorare, una varietà di funzionalità che includono cucina, raccolta di risorse, potenziamento e miglioramento dell'equipaggiamento, e più campagne che offrono circa 10 ore di storia e 15 ore di contenuti aggiuntivi.

Al momento non c'è ancora una data di uscita allegata per Wyldheart, ma puoi vedere il trailer di annuncio qui sotto.