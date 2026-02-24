X-Files Reboot di Ryan Coogler rivela nuovi dettagli della trama, le star e l'ordine dei piloti

Il tanto atteso X-Files Reboot di Ryan Coogler ha fatto un grande salto in avanti. Rivelato per la prima volta nel 2023, Coogler ha lavorato duramente ad altri progetti da quando ha preso in carico il primo reboot della serie, ma ora è ormai ufficiale, poiché un pilot è stato ordinato da Hulu.

Secondo Variety, Coogler scriverà, dirigerà e produrrà esecutivamente il pilot sotto il suo marchio di produzione Proximity Media. Danielle Deadwyler, nota soprattutto per il suo lavoro in The Harder They Fall, Till, Carry-On e una breve apparizione in The Bear, è la prima star ad essere confermata per la serie. Come nell'originale X-Files, il reboot di Coogler segue due agenti dell'FBI, ma il secondo protagonista non è ancora stato scelto.

Il sinosma ufficiale dello show ci offre qualche spunto in più e recita così: "Due agenti FBI altamente decorati ma molto diversi formano un legame improbabile quando vengono assegnati a una divisione chiusa da tempo dedicata a casi che coinvolgono fenomeni inspiegabili."

Non ci sono ancora notizie su una possibile data di uscita, ma speriamo che la produzione possa iniziare presto e portare a una prima stagione solida. X-Files non è più stato trasmesso dai nostri schermi dal 2018, quindi i fan saranno impazienti di rivederlo.