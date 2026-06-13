X-Men '97 di Marvel Animation: Stagione 2

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Quando la prima stagione di X-Men '97 è arrivata su Disney+ oltre due anni fa, i fan hanno potuto assistere a una delle migliori stagioni di animazione televisiva di sempre. La combinazione dello stile artistico più retrò, degli archi narrativi autentici dei fumetti e dei temi più maturi che rendevano lo show adatto sia ai fan più giovani sia a un pubblico veterano più anziano, tutto si è unito per creare una TV davvero imperdibile. Inutile dire che X-Men '97 ha un livello piuttosto alto da raggiungere con la sua seconda stagione, e la grande domanda ora è se ci sia riuscito.

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Per cominciare, lasciatemi essere molto chiaro su una cosa: X-Men '97 è ancora una televisione fantastica. La raccolta di episodi che sono riuscito a guardare finora è davvero divertente, splendidamente costruita, spettacoli emotivi e visivi. Le trame non hanno paura di affrontare argomenti più impegnativi e si ha sempre la sensazione che nessun personaggio sia davvero al sicuro, con alcune figure chiave che hanno perso la fine, come è successo nel primo gruppo di episodi. Il set di base della prima stagione viene utilizzato per offrire una nuova serie di episodi che impressionano semplicemente, ed è ovvio che i creativi coinvolti in questo progetto hanno una visione chiave che vogliono realizzare e sanno anche come vogliono arrivarci.

Quindi sì, X-Men '97 continua a spaccare tutto. Che tu conosca Ciclope, Jean Grey, Rogue, La Bestia, Morph, Storm, il gruppo più ampio, o se stai ancora cercando di fare i conti con questa squadra più ampia mentre viene introdotta gradualmente nell'Universo Cinematografico Marvel, il modo in cui questa serie tratta ogni personaggio con grazia ed eleganza, offrendo uno sviluppo significativo e interessante, è un vero punto forte. E la mia parte preferita di X-Men '97 è anche come mette in luce alcuni personaggi meno conosciuti, inclusi Jubilee e Cable again e persino En Sabah Nur, l'uomo prima di diventare Apocalypse. Il punto è che non si tratta solo di Wolverine, Magneto, Professor X e di questi altri nomi davvero iconici, e va bene così perché ogni personaggio sembra un pezzo cruciale del puzzle più ampio, uno strumento importante e interessante da usare nel quadro narrativo generale.

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Detto ciò, le storie dei fumetti a volte diventano un po' troppo complesse per il loro bene e a volte non posso fare a meno di sentire che anche X-Men '97 sbaglia su questi motivi. L'abbiamo visto la scorsa stagione con la divisione dell'attenzione tra gli eventi sulla Terra e l'avventura di Charles Xavier come una sorta di re cosmico, e ora in questa seconda stagione abbiamo eventi divisi su tre punti temporali. C'è ciò che accade negli anni '90, ma anche momenti nel lontano futuro del 40° secolo e anche azioni di 5.000 anni fa nell'Antico Egitto. Può sembrare che succeda troppo contemporaneamente e, con tutti i fili che si collegano tra loro, è facile perdere di vista la chiave e la storia centrale. Per fortuna, la maggior parte dell'azione si svolge negli anni '90, ma parte della meraviglia di questi altri ambienti si perde a causa del desiderio intrinseco della serie di spingersi troppo in alcuni punti.

Ma tutto sommato, stiamo parlando di critiche piuttosto minori. Per la maggior parte, il ritorno di X-Men '97 è un trionfo, un ottimo secondo gruppo di episodi che ti terrà completamente intrattenuto. Ai miei occhi, nonostante la natura promettente di Your Friendly Neighborhood Spider-Man, X-Men '97 è il miglior prodotto che Marvel Animation abbia mai offerto finora e spero che in futuro ci verranno regalati più episodi a un ritmo leggermente più veloce, perché l'idea di dover aspettare circa 26 mesi per un'altra stagione mi sembra davvero tortuosa.

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