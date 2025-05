X/Twitter sta implementando nuove modifiche per mostrare "meno slop"

HQ

Da quando Elon Musk ha rilevato Twitter e ha cambiato nome con la sua piattaforma X, una critica costante rivolta ai social media è che i contenuti che le persone vedono sono di gran lunga peggiori di quelli che erano disponibili. Il razzismo, l'omofobia e altro ancora sono all'ordine del giorno, con la spazzatura generata dall'intelligenza artificiale come costante nei feed delle persone.

Ma questo potrebbe presto cambiare. Greg Yang, matematico di xAI, ha recentemente pubblicato che, a causa di alcuni aggiornamenti della piattaforma, ci si aspetta che le persone vedano "meno scioltezza" sulla loro prima pagina.

Il feedback negativo peserà di più sui post, il che significa che se qualcosa viene deciso come slop, sarà difficile che appaia più frequentemente. Inoltre, i post e i video duplicati che cercano di adescare l'algoritmo non avranno più lo stesso successo.

Questi sono piccoli passi per ripristinare la sensazione dei vecchi contenuti che le persone erano abituate a vedere. È difficile immaginare una X in cui non si stanno bloccando attivamente l'account personale di Musk insieme a nomi più grandi che fanno uso della stessa retorica. Tuttavia, in qualità di proprietario della piattaforma, è compito di Musk fare ciò che vuole.