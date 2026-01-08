Xabi Alonso conferma che Kylian Mbappé sarà in finale di Supercoppa contro il Barcellona

HQ

Il Real Madrid ha vinto un derby poco eccezionale contro l'Atlético de Madrid, ma grazie al gol di Valverde e Rodrygo, ha assicurato la loro presenza nella finale della Supercoppa di Spagna domenica, dove affronteranno il Barcellona, che ha recentemente travolto l'Athletic Club per 5-0. E ci sono buone notizie per la squadra, dato che Kylian Mbappé sarà con la squadra.

Nella conferenza stampa dopo la partita, Xabi Alonso è stato interrogato su Mbappé, e l'allenatore ha detto che Mbappé arriverà da Madrid a Jeddah venerdì. "Sta molto meglio, si è allenato e si sente bene. Le sue possibilità di giocare sono le stesse di tutti gli altri", ha detto l'allenatore. Tuttavia, Antonio Rudiger potrebbe saltare la partita a causa dei problemi al ginocchio, secondo As.

Mbappé ha subito un infortunio al ginocchio alla fine del 2025 e i medici gli hanno consigliato di riposare. Ha saltato la prima partita di Liga del 2026 (il suo sostituto, Gonzalo García, ha segnato una tripletta nella vittoria per 5-1 contro il Betis). Il Madrid ha vinto di nuovo giovedì senza Mbappé, ma chiaramente le possibilità di vittoria di los Blanco sono molto più alte con l'attaccante francese, soprattutto contro il Barcellona: ha segnato in ogni Clásico che ha giocato finora, e ha persino realizzato una tripletta in una sconfitta la scorsa stagione...

Quindi, Mbappé sarà in finale, ma non è chiaro se giocherà o quanto giocherà se dovesse arrivare a questo...