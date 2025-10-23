Xabi Alonso elogia Bellingham mentre segna il primo gol stagionale contro la Juventus

HQ

Jude Bellingham ha segnato il gol della vittoria in un duello molto combattuto tra Real Madrid e Juventus, un vero classico europeo, anche se la Juventus è lontana dall'essere al meglio in questo momento, settima in Serie A (ha vinto l'ultima volta il campionato italiano nel 2020), e con soli 2/9 punti in classifica di Champions League.

Il risultato dell'1-0 avrebbe potuto essere molto diverso se non fosse stato per le prestazioni stellari di entrambi i portieri, Thibaut Courtois e Di Gregorio. Ma alla fine i padroni di casa hanno creato molte altre occasioni, e il gol è arrivato dopo un gran tiro di Vinícius: la palla si è infilata sul palo e Bellingham ha preso il rimbalzo e l'ha spinto in rete, un gol molto simile a quelli segnati nella sua prima stagione al Real Madrid, più che pura bravura, una dimostrazione di astuzia e attenzione.

Questo è il suo primo gol con il Real Madrid in questa stagione, avendo saltato le prime cinque partite della stagione a causa di un intervento chirurgico alla spalla, dopo un infortunio subito nel novembre 2023. L'inglese aveva giocato principalmente come sostituto in questa stagione finora sotto il comando di Xabi Alonso, con molti che sottolineavano che Alonso ha commesso un errore quando ha utilizzato Bellingham come titolare nella sconfitta per 5-2 contro l'Atlético de Madrid a fine settembre, quando il giocatore non era al massimo delle sue condizioni fisiche.

Tuttavia, Alonso ora si fida completamente di Bellingham (che è stato anche escluso dalla seconda pausa internazionale per l'Inghilterra di Thomas Tuchel, cosa che ha suscitato qualche dibattito) per il Clásico di domenica prossima contro il Barcellona. "Sta dando così buone sensazioni per quanto è competitivo e per come crea situazioni pericolose. Ha l'abilità e l'istinto per essere in campo dall'altra parte del campo, ma è anche un giocatore box-to-box. È uno dei giocatori più completi al mondo", ha detto l'allenatore del Real Madrid.