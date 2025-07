Xabi Alonso promette che "la prossima stagione sarà diversa" e si impegna a costruire una squadra "in cui tutti siano coinvolti"

HQ

Il Real Madrid ha subito un duro colpo ieri sera, cadendo 4-0 contro il Paris Saint-Germain. L'ottimismo per la nuova era di Xabi Alonso e i buoni risultati (un pareggio e quattro vittorie) sono svaniti in dieci minuti, con due gol all'inizio della partita dopo gli errori individuali di Asencio e Rudiger, seguiti da altri 80 minuti completamente sopraffatti dalla squadra di Luis Enrique.

Le assenze di Dean Huijsen e Trent Alexander-Arnold non sono una scusa, e il nuovo allenatore dovrà fare grandi cambiamenti se vuole migliorare la squadra che ha ereditato da Carlo Ancelotti, bilanciando i grandi ego (Mbappé, Vini, Bellingham) e il potenziale ancora non sfruttato di giovani giocatori come Arda Guller, Endrick, Gonzalo García, o il nuovo acquisto, Franco Mastantuono.

Alonso prende i pochi aspetti positivi: le "certezze" che ha ora e che lavorerà per migliorare. "Parto con una prospettiva per il prossimo anno, quando recupereremo giocatori e ci saranno cambiamenti. La prossima stagione sarà diversa, ma me ne andrò con certezze chiare. Prendo tutte le informazioni che questo torneo mi ha dato."

Forse anticipando che la maggior parte delle critiche di oggi riguardano la mancanza di pressing da parte dei giocatori offensivi, come Mbappé e Vini, Alonso ha aggiunto che vuole "costruire una squadra che giochi come un'unità e in cui tutti siano coinvolti". E anche se non ha parlato specificamente di rinforzi, ha detto che "cerchiamo sempre di migliorare e c'è spazio per migliorare".

Secondo le indiscrezioni, l'ingaggio di un terzo nuovo difensore (dopo Alexander-Arnold e Huijsen), Álvaro Carreras, è tutt'altro che certo, e ora Alonso richiederà un nuovo centrocampista. Manca poco più di un mese alla prima partita della Liga (il 19 agosto) al Real Madrid, e le vacanze saranno brevi: c'è del lavoro da fare.